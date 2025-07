Zweitligist Fortuna Düsseldorf baut den Kader für die kommende Saison weiterhin mit Hochdruck um. Der Tabellensechste der Vorsaison verstärkt seine Offensive mit Christian Rasmussen von Ajax Amsterdam. Der dänische U21-Nationalspieler, bereits der achte Zugang, wird fest verpflichtet, über die Vertragslaufzeit machte der Verein wie üblich keine Angabe.

Rasmussen (22) kam in der vergangenen Saison für Ajax zu insgesamt 22 Einsätzen in Liga, Europa League und Pokal. Zuvor war der Linksfuß, der auf der rechten Außenbahn oder auf der Zehn spielen kann, für ein Jahr an den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland ausgeliehen.