Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz zum FC Liverpool soll einem Medienbericht zufolge nächste Woche perfekt gemacht werden. Wie das "Liverpool Echo" schreibt, wird der 22-Jährige von Bayer Leverkusen in der kommenden Woche zum Medizincheck erwartet.

Der englische Meister startet am 7. Juli in die Saisonvorbereitung und bestreitet sechs Tage später ein Testspiel gegen Preston North End. In dieser Partie soll Wirtz dem Bericht zufolge sein Debüt für Liverpool geben.