Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat offenbar einen Nachfolger für den Anfang Mai entlassenen Trainer Ralph Hasenhüttl gefunden. Wie unter anderem die niederländische Zeitung De Telegraaf berichtet, soll Paul Simonis (Foto) vom niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles nach Wolfsburg kommen. Angeblich verhandeln die Vereine über die Ablöse für den 40-Jährigen. Simonis war erst zu Beginn der vergangenen Saison zu den Go Ahead Eagles gewechselt und hatte den Verein aus Deventer zum ersten Titel seit 92 Jahren geführt.

Wolfsburg hatte den Österreicher Hasenhüttl am Ende einer durchwachsenen Saison freigestellt, U19-Trainer Daniel Bauer betreute das Team in der Schlussphase. Danach stellte der Verein seine erweiterte sportliche Führung neu auf. Der Däne Christian Clarup kam als "Head of Performance" von Sparta Prag, der Niederländer Koen Stam besetzt zur neuen Saison die Schnittstelle zwischen Profibereich und Akademie. Ein neuer Trainer fehlt allerdings noch.