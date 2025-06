Eintracht Frankfurt hat die schwedische Nationalspielerin Rebecka Blomqvist vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Die 27 Jahre alte Stürmerin unterschrieb einen Vertrag bis 2028. In fünf Jahren bei den Wölfinnen kam Blomqvist unter anderem auf 55 Bundesligaspiele und lief 24 Mal in der Champions League auf.

In der vergangenen Spielzeit spielte sie allerdings nur 16 Mal in der Liga und stand nur ein Mal in der Startelf. Im September 2024 feierte Blomqvist ihr Comeback, ein Kreuzbandriss hatte sie ein Jahr außer Gefecht gesetzt.