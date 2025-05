Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Nach der erfolgreichen Rettung der SpVgg Greuther Fürth bleibt Thomas Kleine auch in der kommenden Saison Trainer des Fußball-Zweitligisten. Gemeinsam mit Co-Trainer Milorad Pekovic soll der 47 Jahre alte Ex-Profi den Verein auch in der kommenden Saison coachen, wie die SpVgg mitteilte.

Kleine und Pekovic hatten Fürth in den letzten beiden Spielen kurzfristig übernommen und in den Spielen bei Hannover 96 und gegen den Hamburger SV vier Punkte geholt. Damit schaffte die SpVgg als Dreizehnter den Klassenerhalt. Sportdirektor Stephan Fürstner kündigte dennoch einen größeren Umbruch in der Mannschaft an.