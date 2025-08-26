"Always Hamburg": ZDF-Doku zu Trainer Polzin und seinem Team

Merlin Polzin hat geschafft, woran sieben Vorgänger scheiterten: den Wiederaufstieg des HSV. Die ZDF-Doku "Always Hamburg" zeigt, wie der HSV endlich seinen Aufstiegstrainer fand.

Der Trainer des Hamburger Sport-Verein (HSV) Merlin Polzin geht mit seinem Co-Trainer Loïc Favre die Treppe zum Vorstandsbüro hoch. Aus dem Off ist seine Stimme zu hören: "In diesem Moment, als wir hochgegangen sind, war das innere Gefühl schon sehr stark, dass wir die Chance bekommen, das weiterzumachen", sagt Polzin.

Da wusste ich: Das, wofür wir all die Jahre gekämpft haben, liegt jetzt vor uns. „ Merlin Polzin, Fußballtrainer

"Jetzt entscheiden wir, was passiert", so Polzin weiter. "Und wir entscheiden uns dafür, dass wir den HSV wieder in die erste Liga bringen."

Hamburger SV: Das Vier-Spiele-Casting des Trainers

Dies ist eine Schlüssel-Szene der dritten Folge der ZDF-Doku "Always Hamburg", die außergewöhnliche Einblicke in den Auswahlprozess eines neuen Trainers gibt. Polzin hatte mit seinem Team, zu dem auch der zweite Co-Trainer Richard Krohn gehört, im Herbst 2024 vier Spiele lang bis zur Winterpause die Chance bekommen, sich zu beweisen. Zuvor war Vorgänger Steffen Baumgart entlassen worden.

"Ich habe gesagt: egal, wann ich hier weggehe, ich werde auf jeden Fall am ersten Tag nach meiner Demission im Spiegel zu mir sagen: Ich habe hier jeden Stein umgedreht. Ich will alles testen und checken", sagt Sportvorstand Stefan Kuntz in der ZDF-Doku. "Also habe ich mir die Arbeit von Merlin und seinem Trainerteam angeschaut."

Das neue Gesicht des HSV

Parallel sondierten Kuntz und Sportdirektor Claus Costa den Markt. "In der Zeit hat Claus fünf oder sechs Trainer getroffen", sagt Kuntz. "Da hilft mir schon die Ruhe, so ein bisschen aus dem Alter heraus mich nicht treiben zu lassen und jede Woche irgendeinen Namen präsentieren zu müssen."

Diese Ruhe kam Polzin entgegen, für den sich der Vorstand nach dem vierwöchigen Casting einmütig entschied. "Auf unserer Seite hat es gar keine Zweifel gegeben", sagt Kuntz zu Polzin, als die Kamera immer noch dabei ist. "Weil wir auch versuchen wollen, dem HSV noch mal ein Gesicht zu geben."

Schlechte Entscheidungen unter Druck getroffen

Um dieses Gesicht zu veranschaulichen, stimmt die Schauspielerin Janine Ullmann, die als eine von vier Erzählerinnen in der Doku einzelne Szenen kommentiert, einen bekannten Gassenhauer an: "Hamburger Jungs, wir sind alle Hamburger Jungs." Gemeint sind Polzin, Favre und Krohn, die als Hamburger Boygroup der Mannschaft Energie und dem Verein Identität geben sollen.

Die Erzähler/innen in der HSV-Doku: Olli Dietrich ist ein Schauspieler, Komiker, Komponist und Musiker. Seine bekannteste Figur ist die des Imbissbuden-Philosophen Dittsche.

ist ein Schauspieler, Komiker, Komponist und Musiker. Seine bekannteste Figur ist die des Imbissbuden-Philosophen Dittsche. H.P. Baxxter ist Sänger und Frontman der Gruppe Scooter und Musikproduzent.

ist Sänger und Frontman der Gruppe Scooter und Musikproduzent. Bjarne Mädel ist Schauspieler, Hörspielsprecher und Regisseur. Bekannt wurde er vor allem durch seine Hauptrollen in den Serien "Mord mit Aussicht" und "Der Tatortreiniger".

ist Schauspieler, Hörspielsprecher und Regisseur. Bekannt wurde er vor allem durch seine Hauptrollen in den Serien "Mord mit Aussicht" und "Der Tatortreiniger". Janine Ullmann ist eine Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Synchronsprecherin. Bekannt wurde sie als Moderatorin beim Musiksender VIVA.

Die Analyse der vorherigen Trainerwechsel hatte laut Kunz ergeben, "dass der HSV meistens die schlechteste Entscheidung getroffen hat, wenn Druck da war oder wenn du denkst: der Name garantiert mir den Aufstieg, hol jetzt Kovac, der garantiert den Aufstieg. Nee, so ist es nicht."

Polzin glücklich, Cheftrainer beim HSV zu sein

In der Mannschaft wurde die Entscheidung für Polzin gefeiert. "Sein Selbstvertrauen, seine Ausstrahlung, die Klarheit, wie er vor der Mannschaft spricht", sagt Stürmer Robert Glatzel.

Er hat sich einfach nochmal richtig krass nach vorn entwickelt. „ Robert Glatzel über Trainer Polzin

Und Polzin selbst? Als er aus der Sitzung mit dem Vorstand kommt, sagt er: "Es ist einfach geil zu wissen, dass ich vom HSV, von der Raute, Cheftrainer sein darf. Gemeinsam mit Loïc. Das ist ein unfassbares Gefühl. Und das wird auch die besonderste Station meines Lebens als Trainer bleiben. Weil das meine Heimatstadt ist. Weil das der Verein ist, an den ich verdammt viele Erinnerungen habe."

Einstimmung auf 17 Endspiele

Aber erstmal steht die Rückrunde 2025 bevor, genau 136 Tage bis zum letzten Saisonspiel. "Wir wollen an diesen 136 Tagen jeden Tag alles dafür tun, dass wir am Ende erfolgreich sind", schwört sich das Trainerteam ein. "Jetzt ziehen wir es durch, jetzt lassen wir uns nicht mehr aufhalten“.

Die HSV-Trainer: Merlin Polzin ist der 50. HSV-Trainer seit Gründung der Bundesliga 1963. Der erste war Martin Wilke von 1963 bis 1964. Der Trainer mit der längsten und gleichzeitig erfolgreichsten Amtszeit war der Österreicher Ernst Happel, mit dem der HSV zwischen 1981 und 1987 zweimal die deutsche Meisterschaft sowie jeweils einmal den Europapokal der Landesmeister und den DFB-Pokal gewann.



In den letzten 20 Jahren hatte kein anderer Bundesligist so viele Trainer wie der HSV (29). Seit dem Abstieg in die 2. Bundesliga in der Saison 2017/2018 waren dies: Christian Titz, Hannes Wolf, Dieter Hecking, Daniel Thioune, Horst Hrubesch (Interim), Tim Walter, Merlin Polzin (Interim), Steffen Baumgart und Merlin Polzin.