Beachvolleyball-WM: Ehlers/Wickler verpassen auch Bronze

Nach dem bitteren Aus im Halbfinale hat das deutsche Beach-Duo Nils Ehlers/Clemens Wickler auch Bronze verpasst. Sie unterlagen dem französischen Duo Gauthier-Rat/Rotar.

Mit dem Block immer wieder gegen die Deutschen erfolgreich: Téo Rotar (links) hier im Block gegen Clemens Wickler Quelle: dpa

Als der große Traum in Down Under geplatzt war, entlud sich bei Clemens Wickler all der Frust.

Mich fuckt das total ab, ohne Medaille hier nach Hause zu gehen. „ Clemens Wickler, Beachvolleyball-Profi gegenüber NDR

Nach der nächsten schmerzhaften Niederlage im Kampf um Bronze bei der Beachvolleyball-WM herrschte bei dem 30-Jährigen die "pure Enttäuschung". Die Reise in Australien endete für ihn und seinen Partner Nils Ehlers am Sonntag mit einem 0:2 (15:21, 15:21) gegen Arnaud Gauthier-Rat/Téo Rotar, die das erste WM-Edelmetall für Frankreich gewannen.

Das deutsche Beach-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler greifen bei der WM in Adelaide mit dem Sieg über das tschechische Duo nach einer Medaille. 21.11.2025 | 0:21 min

Ehlers/Wickler finden kein Rezept

Deutschlands bestes Duo ging hingegen leer aus. Einen Tag nach dem bitteren Déjà-vu gegen die späteren Weltmeister David Ahman/Jonatan Hellvig (0:2) in der Neuauflage des Olympia-Finales fanden die Hamburger auch im Spiel um Platz drei nie wirklich in die Partie. Immer wieder leisteten sich die Vizeeuropameister von 2024 Fehler, der letzte Angriff von Wickler landete im Aus.

Und so belohnten sich die beiden nicht für ein Turnier mit teilweise starken Leistungen. Unter anderem hatten Ehlers/Wickler für das Aus der Weltranglistenersten Anders Mol/Christian Sörum aus Norwegen und die tschechischen Titelverteidiger Ondrej Perusic/David Schweiner gesorgt - im Kampf um Edelmetall konnten sie aber nicht daran anknüpfen.

ZDF-Experte Jonas Reckermann erklärt die Unterschiede zwischen Volleyball und Beachvolleyball. 19.11.2025 | 0:18 min

Wickler ohne Erklärung für die Niederlage

Er habe "noch keine richtige Erklärung" dafür, sagte Wickler. Insgesamt sollte das WM-Fazit eigentlich "sehr, sehr positiv" ausfallen, erklärte er mit Blick auf die durchwachsene Saison im Jahr nach Olympia-Silber, aber "niemand will Vierter werden".

Ahman/Hellvig sicherten sich ihr erstes WM-Gold mit einem 2:0 (25:23, 21:19)-Finalsieg gegen ihre Landsmänner Elmer Andersson/Jacob Hölting Nilsson. Deutschland blieb mit seinen insgesamt sieben Duos wie bereits bei der vergangenen WM vor zwei Jahren ohne Medaille.

Deutsche Duos bleiben ohne Medaille

Bei den Frauen war spätestens im Achtelfinale Schluss gewesen. Die Hoffnungsträgerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann, WM-Dritte von 2022, waren bereits in der Runde der letzten 32 gescheitert. Bei den Männern hatten es neben Ehlers/Wickler auch die deutschen Meister Lukas Pfretzschner und Sven Winter ins Viertelfinale geschafft. Dort war gegen Gauthier-Rat/Rotar Endstation gewesen, die nun auch die letzte deutsche Chance auf eine Medaille zerstörten.

