Beachvolleyball-WM: Goldtraum von Ehlers und Wickler geplatzt

Der Siegeszug des Beachvolleyball-Duos Nils Ehlers/Clemens Wickler bei der WM ist zu Ende. Die Deutschen verlieren das Halbfinale gegen die Schweden David Ahman/Jonatan Hellvig.

Nils Ehlers (vorne) und Clemens Wickler spielen nach der Niederlage nun am Sonntag im Spiel um Bronze gegen die Franzosen Arnaud Gauthier-Rat und Téo Rotar. Quelle: Matt Turner/AAP/dpa

Das Beachvolleyball-Duo Nils Ehlers/Clemens Wickler hat bei der WM in Australien das Finale verpasst. Die Hamburger unterlagen in einer Neuauflage des Olympia-Endspiels dem Weltklasseteam David Ahman/Jonatan Hellvig aus Schweden deutlich mit 0:2 (10:21, 14:21) und zogen wie schon bei den Sommerspielen in Paris den Kürzeren.

Für Ehlers/Wickler geht es nun um Bronze

Im kleinen Finale geht es am Sonntag (5.30 Uhr MEZ) gegen die Franzosen Arnaud Gauthier-Rat/Téo Rotar um Bronze. Die bislang letzte deutsche WM-Medaille bei den Männern hatte Wickler 2019 an der Seite von Julius Thole gewonnen. Beim Heimspiel in Hamburg hatte das Duo damals Silber geholt.

Das deutsche Beach-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler greifen bei der WM in Adelaide mit dem Sieg über das tschechische Duo nach einer Medaille. 21.11.2025 | 0:21 min

Bei der WM in Australien hatten Ehlers/Wickler auf dem Weg ins Halbfinale gleich mehrere Hochkaräter ausgeschaltet. Im Achtelfinale schlugen die beiden die Weltranglistenersten Anders Mol und Christian Sörum aus Norwegen (2:1) und sorgten dann für das Aus der tschechischen Titelverteidiger Ondrej Perusic und David Schweiner (2:0).

Zwei schwedische Duos im Finale

Gegen Ahman/Hellvig zeigten Ehlers/Wickler nun aber Nerven. Das DVV-Duo agierte im Angriff oft nicht zwingend genug, der erste Satz war eine deutliche Angelegenheit. Trotz eines besseren Starts in den zweiten Durchgang konnten Ehlers/Wickler die nächste bittere Pleite gegen die Schweden nicht verhindern.

Ahman/Hellvig spielen am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) gegen ihre Landsleute Elmer Andersson/Jacob Hölting Nilsson um Gold.