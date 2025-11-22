Beachvolleyball-WM: Goldtraum von Ehlers und Wickler geplatzt

Beachvolleyball-WM in Australien:Nils Ehlers und Clemens Wickler: Aus der Traum von Gold
Der Siegeszug des Beachvolleyball-Duos Nils Ehlers/Clemens Wickler bei der WM ist zu Ende. Die Deutschen verlieren das Halbfinale gegen die Schweden David Ahman/Jonatan Hellvig.
Das Beachvolleyball-Duo Nils Ehlers/Clemens Wickler hat bei der WM in Australien das Finale verpasst. Die Hamburger unterlagen in einer Neuauflage des Olympia-Endspiels dem Weltklasseteam David Ahman/Jonatan Hellvig aus Schweden deutlich mit 0:2 (10:21, 14:21) und zogen wie schon bei den Sommerspielen in Paris den Kürzeren.
Für Ehlers/Wickler geht es nun um Bronze
Im kleinen Finale geht es am Sonntag (5.30 Uhr MEZ) gegen die Franzosen Arnaud Gauthier-Rat/Téo Rotar um Bronze. Die bislang letzte deutsche WM-Medaille bei den Männern hatte Wickler 2019 an der Seite von Julius Thole gewonnen. Beim Heimspiel in Hamburg hatte das Duo damals Silber geholt.
Bei der WM in Australien hatten Ehlers/Wickler auf dem Weg ins Halbfinale gleich mehrere Hochkaräter ausgeschaltet. Im Achtelfinale schlugen die beiden die Weltranglistenersten Anders Mol und Christian Sörum aus Norwegen (2:1) und sorgten dann für das Aus der tschechischen Titelverteidiger Ondrej Perusic und David Schweiner (2:0).
Zwei schwedische Duos im Finale
Gegen Ahman/Hellvig zeigten Ehlers/Wickler nun aber Nerven. Das DVV-Duo agierte im Angriff oft nicht zwingend genug, der erste Satz war eine deutliche Angelegenheit. Trotz eines besseren Starts in den zweiten Durchgang konnten Ehlers/Wickler die nächste bittere Pleite gegen die Schweden nicht verhindern.
Ahman/Hellvig spielen am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) gegen ihre Landsleute Elmer Andersson/Jacob Hölting Nilsson um Gold.
