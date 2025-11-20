Beachvolleyball-WM: Ehlers und Wickler im Viertelfinale

Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-WM in Australien das Viertelfinale erreicht. Ausgeschieden sind dagegen Louisa Lippmann und Linda Bock.

Stehen bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft im Viertelfinale: Nils Ehlers und Clemens Wickler. Quelle: imago images

Starkes Comeback, der Medaillentraum lebt: Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-WM in Australien das Viertelfinale erreicht. Das Hamburger Duo bog seine Achtelfinal-Partie gegen die norwegischen Europameister Anders Mol und Christian Sörum trotz Satzrückstand noch um und erkämpfte sich im Sand von Adelaide einen 2:1-Erfolg (16:21, 21:18, 16:14).

"Das war ein geiler Sieg", jubelte Ehlers. "Heute wird gefeiert, dann erholen wir uns und spielen morgen das Viertelfinale." Wickler sprach von einem "harten Fight. Im ersten Satz sind sie über uns drüber gefahren. Dann wurden wir mutiger und haben um jeden Ball gekämpft. Im dritten Satz sind wir ruhig geblieben, das war wichtig. Ich bin mega happy und stolz, dass wir das Spiel für uns entscheiden konnten."

Ehlers und Wickler biegen Satzrückstand um

Den Sieg gegen die Weltranglistenersten sicherten sich Ehlers und Wickler mit dem vierten Matchball im dritten Satz. In der Runde der besten Acht wartet nun das tschechische Duo Ondrej Perusic und David Schweiner auf die deutschen Hoffnungsträger.

Bei den Frauen erwischte es am Donnerstag dagegen Louisa Lippmann und Linda Bock. Das deutsche Duo unterlag im Achtelfinale den Italienerinnen Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth glatt in zwei Sätzen mit 0:2 (18:21, 14:21) und musste als zweites Frauen-Team vorzeitig die Segel streichen. Svenja Müller und Cinja Tillmann, Europameisterinnen von 2024, waren bereits in der Runde der besten 32 Teams gescheitert.

Bei den Männern sind am Donnerstag noch die deutschen Meister Lukas Pfretzschner und Sven Winter gefordert, bei den Frauen kämpfen die Duos Sandra Ittlinger/Anna Grüne sowie Lea Kunst/Melanie Paul noch um den Einzug ins Viertelfinale.

