In Australien:Beachvolleyball-WM: Deutsche Teams stürmen in K.-o.-Runde
Bei der Beachvolleyball-WM in Australien zeigen die deutschen Teams starke Leistungen. Auch das Erfolgsduo Ehlers/Wickler ist eine Runde weiter.
Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler stehen im Achtelfinale der Beachvolleyball-WM. Das Hamburger Duo setzte sich im australischen Adelaide gegen die Letten Martins Plavins/Kristians Fokerots durch. Im ersten Satz hatten die Deutschen beim 22:20 noch einige Probleme, der zweite Durchgang ging glatt mit 21:13 an Ehlers/Wickler.
Nächster Gegner ist ein Spitzenteam aus Norwegen
"Das war auf jeden Fall die beste Turnierleistung bisher. Im ersten Satz haben wir noch ein bisschen Probleme gehabt, sind dann aber schön ruhig geblieben", sagte Wickler. Ehlers ergänzte:
Am Donnerstag geht es für die Silbermedaillengewinner von Paris um 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit gegen das norwegische Spitzenteam Anders Mol/Christian Sörum.
Fünf deutsche Beach-Duos in der nächsten Runde
Insgesamt haben fünf deutsche Duos die Runde der besten 16 Teams erreicht. Die deutschen Meister Lukas Pfretzschner und Sven Winter benötigten nur zwei Sätze, um die etwas höher eingeschätzten Australier Mark Nicolaidis/Izac Carracher mit 2:0 (21:15, 21:17) zu bezwingen. Sandra Ittlinger/Anna Grüne schalteten die Tschechinnen Marketa Svozilova/Marie-Sara Stochlova 2:1 (16:21, 21:18, 15:11) aus.
Schon am Dienstag hatten sich Linda Bock/Louisa Lippmann und Melanie Paul/Lea Kunst das Weiterkommen gesichert. Paul Henning und Lui Wüst lieferten gegen die favorisierten Schweden Jacob Hölting Nilsson/Elmer Andersson einen starken Kampf und unterlagen 21:23 und 17:21. Damit sind Henning/Wüst nach Svenja Müller und Cinja Tillmann das zweite deutsche Team, das in der ersten K.-o.-Runde ausgeschieden ist.
