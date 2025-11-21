Beachvolleyball-WM: Ehlers/Wickler schmettern sich ins Halbfinale

Das deutsche Beach-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler steht bei der WM in Adelaide mit dem Sieg über die Titelverteidiger Ondrej Perusic/David Schweiner im Halbfinale.

Das deutsche Beach-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler greifen bei der WM in Adelaide mit dem Sieg über das tschechische Duo nach einer Medaille. 21.11.2025 | 0:21 min

Nächster Top-Gegner, nächster Coup: Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler können bei der Beachvolleyball-WM in Australien nach einer Medaille greifen. Das Hamburger Duo zog mit einem 2:0 (21:18, 21:18) gegen die tschechischen Titelverteidiger Ondrej Perusic und David Schweiner ins Halbfinale ein.

Nächste Gegner sind die Olympia-Gewinner

Dort kommt es am Samstag (9.30 Uhr MEZ) gegen das schwedische Spitzenteam Jonatan Hellvig/David Ahman zur Neuauflage des Olympia-Finales, in dem Ehlers/Wickler sich im vergangenen Jahr deutlich geschlagen geben mussten.

"Es ist unglaublich", sagte Ehlers nach dem letztendlich souveränen Sieg gegen die Tschechen und lobte seinen Partner: "Er hat überragend abgewehrt, das hat es mir einfach gemacht." Mit Blick auf das Halbfinale haben die Deutschen noch eine Rechnung offen. Die Bilanz gegen die Schweden sei "ganz schön beschissen", räumte Wickler ein, "aber morgen können wir die aufpolieren".

Ich habe richtig Bock und wenn wir so spielen, können wir das Halbfinale auch gewinnen. „ Clemens Wickler, Beachvolleyball-Profi

ZDF-Experte Jonas Reckermann erklärt die Unterschiede zwischen Volleyball und Beachvolleyball. 19.11.2025 | 0:18 min

Ehlers/Wickler letzte deutsche Vertreter im Turnier

Einen Tag nachdem Ehlers/Wickler bereits die Weltranglistenersten Anders Mol und Christian Sörum aus Norwegen (2:1) in einem Krimi bezwungen hatten, legten sie am Freitag im Viertelfinale nach. Nach einem etwas wackligen Start kam das DVV-Duo immer besser ins Spiel und sicherte sich den ersten Satz. Auch im Anschluss behielten die beiden in einem Match auf Augenhöhe die Nerven und verwandelten den zweiten Matchball.

Zuvor waren Lukas Pfretzschner und Sven Winter (Eintracht Spontent) knapp gescheitert. In einer umkämpften Partie mussten sich die deutschen Meister nach drei Sätzen Teo Roater und Arnaud Gauthier-Rat aus Frankreich mit 1:2 (19:21, 21:17, 13:15) geschlagen geben. Die deutschen Frauen-Duos waren spätestens im Achtelfinale ausgeschieden.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.