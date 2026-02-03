Wetter: DWD warnt regional vor starkem Schneefall und Glatteis

Glatteis- und Schneewarnungen:Verkehrschaos durch plötzlichen Wintereinbruch im Südwesten
Gebietsweise kommt es in Deutschland zu starkem Schneefall, Glätte und frostigen Temperaturen, warnt der Deutsche Wetterdienst. In Hessen bestehe sogar "Gefahr für Leib und Leben".
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Schneefall in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. In einer amtlichen Unwetterwarnung für Hessen heißt es, es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch eine geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität, blockierte Verkehrswege und Glatteis. Die Warnung gilt zunächst bis 19 Uhr.
Im Westen Deutschlands könne laut DWD Schnee fallen - vor allem in höheren Lagen, aber stellenweise auch in tieferen Regionen der Landesmitte.
Meistens gebe es 3 bis 8 Zentimeter Neuschnee. Vor allem vom Taunus bis zum Sauer- und Siegerland bis nach Mittelhessen seien bis zum Abend vorübergehend auch kräftigere Schneefälle mit 8 bis 15 Zentimetern Neuschnee in sechs Stunden möglich. Lokal seien auch 20 Zentimeter nicht ausgeschlossen.
Wiesbaden: Busbetrieb eingestellt, XXL-Stau auf der A3
In Wiesbaden ist der Busbetrieb der städtischen Gesellschaft Eswe wegen starken Schneefalls eingestellt worden. "Die Straßenverhältnisse lassen einen regulären Betrieb im Großteil des Liniennetzes nicht zu", teilte das Unternehmen mit.
Auf der Autobahn A3 zwischen Raunheim und Idstein in Hessen staut es sich seit dem Nachmittag auf mittlerweile knapp 30 Kilometern Länge. Derzeit hoffe die Polizei, dass der Stau in den nächsten Stunden zumindest ein wenig aufgelöst werden könne, sagte ein Sprecher der Polizeiautobahnstation Wiesbaden.
Flugverkehr in Frankfurt vorüberegehend eingestellt
Wegen starken Schneefalls musste auch der Flughafen Frankfurt am Main am Dienstagnachmittag seinen Betrieb für etwas mehr als eine Stunde einstellen. Mitarbeiter waren ab 15 Uhr damit beschäftigt, die Start- und Landebahnen vom Schnee zu befreien, wie ein Sprecher von Betreiber Fraport auf Anfrage sagte.
Demnach seien als Folge der Schneefälle 45 von 922 Flügen für den Tag annulliert worden. Der Flughafen sei von einem Schneegebiet überrascht worden. Auf den Start- und Landebahnen habe sich eine Schneedecke von mehreren Zentimetern gebildet. Trotz der Freigabe der Startbahn West gegen 16:15 Uhr warnte der Sprecher Reisende vor Verzögerungen im Ablauf.
Frostige Temperaturen in NRW
In Nordrhein-Westfalen sorgten niedrige Temperaturen und Niederschlag für glatte Straßen. Wie der DWD mitteilte, lagen die Temperaturen am Morgen bei null bis minus sieben Grad.
Dazu warnte der DWD vor aufziehendem Regen, der auf den Straßen gefrieren kann. Teilweise sei auch mit Schnee zu rechnen. Auch in der Nacht könne es frostig und glatt werden. Am Mittwoch soll es wieder freundlicher werden.
Risiko für Glatteis im Westen und Nordwesten
In der Nacht zum Mittwoch besteht voraussichtlich zwischen Westen und Nordwesten ein erhöhtes Risiko für Glatteis auf den Straßen und Gehwegen. Dazu erklärte der Meteorologe Fabian Chow vom DWD in Offenbach:
Laut den Prognosen ziehen die dann überwiegend in Schnee übergegangenen Niederschläge am Mittwoch nach Norden ab und es bleibt weitestgehend trocken.
Neuschnee, Wind und Glätte in Mecklenburg-Vorpommern
In Mecklenburg-Vorpommern werde es in den kommenden Tagen wieder schneien, so der DWD. Den Meteorologen zufolge kommt ab der zweiten Nachthälfte zu Mittwoch von Süden Schneefall auf, der im Laufe des Vormittags nach Norden zieht und sich abschwächt. Ein bis zwei Zentimeter Neuschnee sind vorausgesagt.
In Vorpommern könnte am Donnerstag auch gefrierender Regen für Glätte sorgen. Die Temperaturen steigen laut DWD etwas, bleiben aber frostig. Für die Nacht zu Mittwoch sind Tiefstwerte zwischen minus 5 und minus 10 Grad, in Vorpommern örtlich bis minus 11 Grad vorausgesagt.
Es bleibt laut Prognose auch am Mittwoch und Donnerstag vor allem an der Küste windig, dort vereinzelt auch mit stürmischen Böen.
