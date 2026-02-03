Wetter: DWD warnt regional vor starkem Schneefall und Glatteis

Gebietsweise kommt es in Deutschland zu starkem Schneefall, Glätte und frostigen Temperaturen, warnt der Deutsche Wetterdienst. In Hessen bestehe sogar "Gefahr für Leib und Leben".

In Teilen von Deutschland trifft Regen auf eisige Kälte am Boden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem im Südwesten vor Glatteis und in Teilen Hessens vor starkem Schneefall. 03.02.2026 | 0:20 min

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Schneefall in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. In einer amtlichen Unwetterwarnung für Hessen heißt es, es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch eine geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität, blockierte Verkehrswege und Glatteis. Die Warnung gilt zunächst bis 19 Uhr.

Hier warnt der DWD vor Schnee ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Im Westen Deutschlands könne laut DWD Schnee fallen - vor allem in höheren Lagen, aber stellenweise auch in tieferen Regionen der Landesmitte.

Meistens gebe es 3 bis 8 Zentimeter Neuschnee. Vor allem vom Taunus bis zum Sauer- und Siegerland bis nach Mittelhessen seien bis zum Abend vorübergehend auch kräftigere Schneefälle mit 8 bis 15 Zentimetern Neuschnee in sechs Stunden möglich. Lokal seien auch 20 Zentimeter nicht ausgeschlossen.

Wiesbaden: Busbetrieb eingestellt, XXL-Stau auf der A3

In Wiesbaden ist der Busbetrieb der städtischen Gesellschaft Eswe wegen starken Schneefalls eingestellt worden. "Die Straßenverhältnisse lassen einen regulären Betrieb im Großteil des Liniennetzes nicht zu", teilte das Unternehmen mit.

Die Sicherheit von Fahrgästen und Fahrpersonal sowie der Fahrzeuge geht vor. Wann eine Wiederaufnahme des Verkehrs erfolgen kann, ist noch unklar. „ Eswe, Busbetrieb

Auf der Autobahn A3 zwischen Raunheim und Idstein in Hessen staut es sich seit dem Nachmittag auf mittlerweile knapp 30 Kilometern Länge. Derzeit hoffe die Polizei, dass der Stau in den nächsten Stunden zumindest ein wenig aufgelöst werden könne, sagte ein Sprecher der Polizeiautobahnstation Wiesbaden.

Wir wissen allerdings nicht, inwiefern die Streudienste durchkommen, da alle Fahrbahnspuren blockiert sind. „ Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Die chaotischen Wetterbedingungen haben schon vor einigen Tagen für erhebliche Störungen im Bahn- und Straßenverkehr gesorgt. Das Video zeigt unter anderem Bilder der vielen Blechschäden. 26.01.2026 | 1:38 min

Flugverkehr in Frankfurt vorüberegehend eingestellt

Wegen starken Schneefalls musste auch der Flughafen Frankfurt am Main am Dienstagnachmittag seinen Betrieb für etwas mehr als eine Stunde einstellen. Mitarbeiter waren ab 15 Uhr damit beschäftigt, die Start- und Landebahnen vom Schnee zu befreien, wie ein Sprecher von Betreiber Fraport auf Anfrage sagte.

Demnach seien als Folge der Schneefälle 45 von 922 Flügen für den Tag annulliert worden. Der Flughafen sei von einem Schneegebiet überrascht worden. Auf den Start- und Landebahnen habe sich eine Schneedecke von mehreren Zentimetern gebildet. Trotz der Freigabe der Startbahn West gegen 16:15 Uhr warnte der Sprecher Reisende vor Verzögerungen im Ablauf.

Frostige Temperaturen in NRW

In Nordrhein-Westfalen sorgten niedrige Temperaturen und Niederschlag für glatte Straßen. Wie der DWD mitteilte, lagen die Temperaturen am Morgen bei null bis minus sieben Grad.

Dazu warnte der DWD vor aufziehendem Regen, der auf den Straßen gefrieren kann. Teilweise sei auch mit Schnee zu rechnen. Auch in der Nacht könne es frostig und glatt werden. Am Mittwoch soll es wieder freundlicher werden.

Der Winter hat Deutschland weiter im Griff. Im Norden und Osten herrscht Dauerfrost. Im Westen steigen die Temperaturen auf bis zu 11 Grad, jedoch kann der erwartete Regen zu Blitzeis führen. 03.02.2026 | 1:33 min

Risiko für Glatteis im Westen und Nordwesten

In der Nacht zum Mittwoch besteht voraussichtlich zwischen Westen und Nordwesten ein erhöhtes Risiko für Glatteis auf den Straßen und Gehwegen. Dazu erklärte der Meteorologe Fabian Chow vom DWD in Offenbach:

Das genaue Gebiet sowie die Verbreitung sind recht unsicher, jedoch könnte in etwa die Region vom Emsland bis zum Weserbergland betroffen sein. „ Fabian Chow, Deutscher Wetterdienst

Laut den Prognosen ziehen die dann überwiegend in Schnee übergegangenen Niederschläge am Mittwoch nach Norden ab und es bleibt weitestgehend trocken.

Hier warnt der DWD vor Glätte ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Neuschnee, Wind und Glätte in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern werde es in den kommenden Tagen wieder schneien, so der DWD. Den Meteorologen zufolge kommt ab der zweiten Nachthälfte zu Mittwoch von Süden Schneefall auf, der im Laufe des Vormittags nach Norden zieht und sich abschwächt. Ein bis zwei Zentimeter Neuschnee sind vorausgesagt.

Zum ersten Mal seit Jahren ist Deutschlands größter Binnensee, die Müritz, zugefroren. Das Eis am Rand ist bis zu 25 cm dick. Für Fische ist die Eisschicht unproblematisch. 27.01.2026 | 1:00 min

In Vorpommern könnte am Donnerstag auch gefrierender Regen für Glätte sorgen. Die Temperaturen steigen laut DWD etwas, bleiben aber frostig. Für die Nacht zu Mittwoch sind Tiefstwerte zwischen minus 5 und minus 10 Grad, in Vorpommern örtlich bis minus 11 Grad vorausgesagt.

Es bleibt laut Prognose auch am Mittwoch und Donnerstag vor allem an der Küste windig, dort vereinzelt auch mit stürmischen Böen.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa