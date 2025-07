Warum Entscheidungen schwerfallen

Overthinking passiert, wenn wir exzessiv oder gar zwanghaft über Probleme, Entscheidungen oder Ereignisse nachdenken, ohne dabei zu einer Lösung zu gelangen. Betroffene geraten in eine von Ängsten und Sorgen geprägte Gedankenspirale, die eine Entscheidung unmöglich macht. Typisch sind Grübeleien über vergangene Fehler, Zukunftssorgen, Selbstzweifel und als Folge auch Schlafstörungen . Overthinking betritt oft perfektionistische oder unsichere Menschen und kann mit psychischen Belastungen wie einer Angststörung einhergehen.

Wie Entscheidungsfähigkeit entsteht

Die Erfahrung mit Entscheidungen ist zentral: "Wer schon öfter mutige Entscheidungen getroffen hat und mit den Konsequenzen gut umgehen kann, entwickelt mehr Vertrauen in die eigene Entscheidungsfähigkeit", erklärt Struss. Umgekehrt führe eine Kombination aus Angst vor Fehlern und negativen Erfahrungen tendenziell zu Prokrastination

Was bestelle ich im Restaurant? Für welchen Job entscheide ich mich?: Neurowissenschaftler Henning Beck erläutert verschiedene Methoden, um im Alltag leichter Entscheidungen zu fällen.

Intuition und Rationalität kombinieren

Dass intuitives und rationales Entscheiden Gegensätze sind, ist laut Struss ein Mythos. "Unsere Intuition greift in einem Bruchteil der Zeit auf unbewusst abgespeicherte Erfahrungen und Informationen zu", so Struss weiter. Für deren Verarbeitung würde ein rein kognitiv-analytischer Prozess viel zu lange brauchen. Je mehr Expertise jemand in einem Bereich habe, desto verlässlicher sei das intuitive Gefühl dazu. Wenn auch nicht unfehlbar.