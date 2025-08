Koalition will Amt der Tierschutzbeauftragten nicht abschaffen

Auch für den artgerechten Umgang mit Tieren in der Produktion ist der oder die Tierschutzbeauftragte verantwortlich.

Schon seit Monaten wird in der Regierung debattiert, wie es mit dem Posten der Bundestierschutzbeauftragten weitergeht. Jetzt ist klar: Die Bundesregierung will am Amt des oder der Tierschutzbeauftragten festhalten. Ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums sagt ZDFheute, Tierschutz bleibe ein zentrales Anliegen.