Keine Senkung der Stromsteuer für Bürger?

Niedrigere Stromsteuer nicht an alle - Scharfe Kritik aus Opposition und Wirtschaft.

Die Bundesregierung will keine Garantie abgeben, dass die Stromsteuer für Bürger noch in dieser Legislaturperiode gesenkt wird. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatten eingeräumt, dass zum 1. Januar 2026 zunächst nur die Industrie sowie die Land- und Forstwirtschaft entlastet werden sollen.

Es stehe alles unter Finanzierungsvorbehalt, sagt ein Sprecher des Finanzministeriums. "Das gilt für sämtliche Maßnahmen, die den Haushalt belasten", so der Sprecher.

Das Bundeskabinett hat den Haushaltsentwurf von Finanzminister Klingbeil beschlossen. Geplant sind unter anderem massive Investitionen in die Verteidigung - und hohe Schulden.

Scharfe Kritik der Grünen

Beide hätten versprochen, die Energiepreise zu senken. "Jetzt canceln sie die Senkung der Stromsteuer und versenken Milliarden an Steuergeldern in Gas", so Banaszak.