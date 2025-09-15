Sinan Selen: Wer ist der mögliche neue Verfassungsschutz-Chef?

Wird er's oder wird er's nicht? Und wer ist Sinan Selen? Sollte er wirklich Verfassungsschutzpräsident werden, wäre er der erste Behördenleiter mit Migrationshintergrund.

Sinan Selen soll neuer Verfassungsschutzpräsident werden. Quelle: epa

Zur ersten Frage hält sich das Bundesinnenministerium höchst bedeckt: Man bestätige nichts und man dementiere nichts. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz tut, was sich für jeden Nachrichtendienst dieser Welt in vergleichbarer Lage empfiehlt, sammelt lieber Nachrichten als selbst welche zu produzieren. Und schweigt.

Weil aber trotzdem schon jetzt nach all den Meldungen vom Wochenende nur noch schwer vorstellbar ist, dass Sinan Selen nicht auf den Chefsessel der Kölner Behörde rücken wird, flugs zu Frage zwei und zum Versuch einer Erklärung, warum so ziemlich alle, die sich im politischen Berlin mit Geheimdienstgeschäften befassen, das für eine ziemlich gute Entscheidung halten.

Selen jagte Kofferbomber von 2006

Der Neue ist natürlich altbekannt. Fast auf den Tag genau seit fünf Jahren und acht Monaten dient Sinan Selen dem Verfassungsschutz als Vizepräsident, davon seit zehn Monaten als dessen faktisch wichtigster Vertreter nach Außen.

Selen hat im vergangenen Vierteljahrhundert eine brillante Karriere im Sicherheitsbereich hingelegt. Er jagte die Attentäter, deren Kofferbomben in zwei Zügen 2006 nur deswegen nicht explodierten, weil die Zünder versagt hatten. Er gilt als einer der profiliertesten Terrorismusbekämpfer Deutschlands und ist international hervorragend vernetzt.

Erster Präsident mit Migrationshintergrund?

So weit, so erwartbar. Was Sinan Selen von vielen anderen unterscheidet: Er wäre der erste Präsident des Verfassungsschutzes mit Migrationshintergrund. 1972 in Istanbul geboren, aus der türkischen Staatsangehörigkeit wurde er auf eigenen Antrag längst entlassen.

Und: Sinan Selen ist einer der nicht allzu vielen deutschen Sicherheitsbeamten, die auch Erfahrungen außerhalb des Behördenapparates gesammelt haben. Er baute von 2016 bis 2019 die Konzernsicherheit der TUI auf, Cybersicherheit war eines der wichtigen Themen.

Lob von Grünen und SPD

Obwohl die Bezahlung in der Privatwirtschaft deutlich besser ausgefallen sein dürfte als im Ministerium, kehrte Selen in den öffentlichen Dienst zurück und übernahm beim BfV als Vizepräsident. Der Grüne Konstantin von Notz lobt:

Er bringt viel mit, hat große Erfahrung und versteckt sich nicht. „ Konstantin von Notz, Grüne

Von Notz ist stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags und vertraut mit den Widrigkeiten nachrichtendienstlicher Tätigkeiten seit vielen Jahren. Die seien nicht geringer geworden: Die lange Vakanz der Führung der Behörde, der aus Notz’ Sicht mittelmäßige Zustand des Amtes, das werde "lange strampeln müssen, um wieder vor die Lage zu kommen".

Das wären Selens Herausforderungen

Auch aus der SPD kommt Zustimmung. Deren frühere Innenministerin Nancy Faeser hatte es nicht hinbekommen, die Stelle schnell wieder zu besetzen, nachdem der damalige Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang ausschied, weil er für die CDU (erfolglos) für den Bundestag kandidierte.

"Hoch und höchst anerkannt" sei Sinan Selen, bekundet Daniel Baldy, zuständiger Abgeordneter der SPD-Fraktion, "egal, wen man gefragt hätte". Auf Selen, so Baldy, warteten nun die Herausforderungen, mit denen er schon bislang in seiner Laufbahn fertigwerden musste, nun aber auf höchster Ebene.

Ein Mix aus hybrider Bedrohung durch Putins Russland, dem Kampf gegen Rechtsextremismus und dem Umgang mit der AfD. Ihm falle, sagt Baldy, "niemand ein, dem ich das mehr zutrauen würde".

Dobrindt wünscht sich Zurückhaltung

Sinan Selen hat, so gesehen, allen Grund, selbstbewusst ins neue Amt zu gehen. Vom jetzigen Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) ist bekannt, dass er sich einen sich öffentlich zurückhaltenderen Präsidenten als den scharfzüngigen Haldenwang und dessen zunehmend schillernderen Vorgänger Hans-Georg Maaßen wünscht.

Wie sich all das - Aufgabe, Selbstbewusstsein, Zurückhaltung - vereinen lässt, wird Sinan Selen zeigen müssen. Falls er es denn wird - neuer Verfassungsschutzchef.