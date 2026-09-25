Johann Wadephul in Kanada: Das Einzige, was den Minister stört

Auf dem Höhepunkt des Konflikts mit den USA nähert sich Kanada demonstrativ Deutschland an. In Ottawa feiern die Außenminister eine bemerkenswerte Party.

Trikottausch in Ottawa mit Hinweis auf 75 Jahre diplomatische Beziehungen: Außenminister Johann Wadephul und seine kanadische Amtskollegin Anita Anand. Quelle: dpa | Michael Kappeler

"Haben Sie schon eine Currywurst gegessen?", fragt Johann Wadephul und es bleibt einem nichts übrig, als zuzugeben: Ja, hat man. Wadephul sagt: "Ich hoffe, ich kriege auch noch eine ab" und folgt dem Geruch. Neben ihm, mit einem Bier in der Hand, läuft die kanadische Außenministerin Anita Anand. Sie trägt ein Eishockeytrikot mit der Nummer 18 und dem deutschen Namen Stützle.

Eishockey-Millionär unterstützt Wadephul

Tim Stützle ist auch da, aber man sieht ihn kaum, weil er umringt ist von freundlichen, hartnäckigen Kanadiern, die ein Selfie mit ihm machen wollen. Stützle ist der mit großem Abstand bekannteste Deutsche auf der Gartenparty in der Residenz der Deutschen Botschaft in Ottawa.

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Die Nummer 18 des Eishockeyteams "Ottawa Seniors" ist ein Topstar, extrem schnell und extrem teuer: Neun Millionen US-Dollar pro Saison zahlt das Team der kanadischen Hauptstadt dem Deutschen. Für acht Jahre ist er verpflichtet.

EU macht Kanada ein Angebot

Warum dieser Abend wichtig ist, warum Stützles Anwesenheit nützlich ist, liegt auf der Hand. "Ich habe irgendwie was gelesen mit Kanada und EU oder so", sagt Stützle zu Wadephul und das ist der Punkt. "Ja, ja, ja, ja", antwortet Wadephul. Die EU hat Kanada eine assoziierte Mitgliedschaft angeboten. "Aber wir sind ein bisschen früher."

Wir sind so ein bisschen die ersten gewesen, die die Nase hatten, mit Kanada könnte mehr gehen. Und jetzt hat die EU das auch verstanden. „ Johann Wadephul, Außenminister

Wadephul ist aus New York, von der UN-Generalversammlung, gekommen, wo er in dreieinhalb Tagen keinen Termin mit US-Außenminister Rubio bekommen hat. Man muss daran denken, als Ministerin Anand schon zur Begrüßung viermal sagt, wie happy sie ist, dass Wadephul da ist, bevor sie sich bereitwillig das von Tim Stützle signierte Trikot überzieht.

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Annäherung beginnt mit Symbolpolitik

Je schlechter das Verhältnis Kanadas zum großen Nachbarn USA wird, umso demonstrativer nähern sich Berlin und Ottawa an. Anand und Wadephul beschließen regelmäßige Konsultationen, unterzeichnen ein Geheimschutzabkommen und begrüßen, unterstreichen, wünschen, beabsichtigen und betonen die "Vertiefung unserer Partnerschaft", dass einem die Ohren wackeln.

Kanada will kein Vollmitglied der EU werden. Es geht um eine Vertiefung der Beziehung. „ Anita Anand, Außenministerin Kanada

Was genau die Formulierung "assoziierte Partnerschaft" bedeuten soll, werden die zwei Minister gefragt. Die Antwort klingt irgendwie gut, ist aber keine. Kanadier und Europäer befinden sich noch in der symbolischen Phase. Beziehungsstatus: Der Ex soll uns sehen, und er soll sehen, wie toll es uns geht.

Wadephul beschwert sich über T-Shirt

Die Currywurst-Party in Ottawa steht unter dem Motto Berlin. Dafür hat die Deutsche Botschaft den DJ Benny Bombata gebucht, eine feste Größe der Berliner Clubszene. Er trägt ein Fußballtrikot des FC Union.

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"Es tut mir weh, dieses T-Shirt zu sehen", sagt Wadephul am Mikrofon zu den 600 Gästen, "denn ich bin für Hertha BSC." Das ist der einzige Moment, an dem die kanadische Außenministerin ihrem deutschen Kollegen widerspricht. Sie findet das Shirt wundervoll.

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