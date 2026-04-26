40. Jahrestag der Atom-Katastrophe:heute journal live aus Tschernobyl
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Zum Jahrestag der Atom-Katastrophe sendet das heute journal live aus Tschernobyl. Was vor 40 Jahren geschah und was das heute für uns bedeutet.
Vor 40 Jahren, am 26. April 1986, schockierte eine Explosion im Atomkraftwerk in Tschernobyl die Welt. Die Nuklearkatastrophe im Block 4 des sowjetischen Kernkraftwerks gilt als der schwerste Unfall in der Geschichte der Nutzung der Kernenergie. Über Tage hinweg wurden enorme Mengen an radioaktivem Material in die Atmosphäre geschleudert und durch Winde über weite Teile Europas verteilt.
Das ZDF heute journal schaut zum Jahrestag genauer hin und sendet live aus der Ukraine vom Rand der Sperrzone um das ehemalige AKW.
Quelle: ZDF
Über das Thema berichtet das heute journal am 26.04.2026 um 21:45 Uhr.
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