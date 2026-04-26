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Politik

heute journal aus Tschernobyl: 40. Jahrestag der Atom-Katastrophe

40. Jahrestag der Atom-Katastrophe:heute journal live aus Tschernobyl

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Zum Jahrestag der Atom-Katastrophe sendet das heute journal live aus Tschernobyl. Was vor 40 Jahren geschah und was das heute für uns bedeutet.

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Mit den Themen: heute journal live aus Tschernobyl - 40. Jahrestag des Reaktorunfalls; Als das Undenkbare passierte - Verheerende Folgen eines Routinetests; Deutschland und die Katastrophe - Von der Panik bis zum Atomausstieg.

26.04.2026 | 32:59 min

Vor 40 Jahren, am 26. April 1986, schockierte eine Explosion im Atomkraftwerk in Tschernobyl die Welt. Die Nuklearkatastrophe im Block 4 des sowjetischen Kernkraftwerks gilt als der schwerste Unfall in der Geschichte der Nutzung der Kernenergie. Über Tage hinweg wurden enorme Mengen an radioaktivem Material in die Atmosphäre geschleudert und durch Winde über weite Teile Europas verteilt.

Das ZDF heute journal schaut zum Jahrestag genauer hin und sendet live aus der Ukraine vom Rand der Sperrzone um das ehemalige AKW.

Die Schutzhülle vom havarierten Atomreaktor Tschernobyl in der Ukraine aus der Vogelperspektive

Doku: 40 Jahre Atomkatastrophe von Tschernobyl

07.04.2026 | 43:40 min
Quelle: ZDF
Über das Thema berichtet das heute journal am 26.04.2026 um 21:45 Uhr.
Thema
Ukraine

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