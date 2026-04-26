Mit den Themen: heute journal live aus Tschernobyl - 40. Jahrestag des Reaktorunfalls; Als das Undenkbare passierte - Verheerende Folgen eines Routinetests; Deutschland und die Katastrophe - Von der Panik bis zum Atomausstieg.

Vor 40 Jahren, am 26. April 1986, schockierte eine Explosion im Atomkraftwerk in Tschernobyl die Welt. Die Nuklearkatastrophe im Block 4 des sowjetischen Kernkraftwerks gilt als der schwerste Unfall in der Geschichte der Nutzung der Kernenergie. Über Tage hinweg wurden enorme Mengen an radioaktivem Material in die Atmosphäre geschleudert und durch Winde über weite Teile Europas verteilt.