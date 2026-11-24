Wer selbst zahlt, kommt schneller zum Facharzt? Der Facharztverband hält das nicht für die Lösung des Problems - geht aber davon aus, dass Ärzte derartige Termine anbieten werden.

WISO vom 24. November - unter anderem mit dem Thema: Neue Debatte über Facharzttermine - bezahlen statt warten? 23.11.2026 | 42:41 min

ZDFheute: Kassenärzte-Chef Andreas Gassen hat jüngst erklärt, Patientinnen und Patienten müssten demnächst wohl verstärkt selbst zahlen, um schneller einen Facharzttermin zu bekommen. Kann das wirklich eine Lösung sein?

Helmut Weinhart: Wenn Sie mich das so fragen, das ist natürlich nicht die von uns präferierte Lösung. Aber: Wenn ein Patient nicht damit zufrieden ist, dass er eben erst in vier, fünf Monaten eine Vorsorgeleistung in Anspruch nehmen kann, warum soll man dem Arzt nicht zugestehen, den Patienten medizinisch zu beraten? Dass diese Leistung auch privat in Anspruch genommen werden kann?

Das ist eine Entscheidung des Patienten. Das ist nicht die Lösung des Problems.

Aber es kann für den Patienten eine Lösung sein, die wir als Ärzteschaft auch mit Sicherheit anbieten werden. „ Helmut Weinhart

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ZDFheute: Aber Fachärzte verdienen heute zumeist gut. Könnten sie nicht mehr Termine anbieten?

Weinhart: Wir können Leistungen nicht gratis anbieten. Wir haben Strukturkosten, die Praxis hat Mietkosten, wir haben Personalkosten, wir haben Gerätekosten und so weiter, die müssen bedient werden. Und eine Leistung wird mit einer Bepreisung, mit einer Kalkulation versehen. Die Leistung sozusagen herzuschenken, ist keine Lösung.

Zur Person Quelle: ZDF Helmut Weinhart ist niedergelassener Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in Starnberg bei München und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Spitzenverbandes Fachärztinnen und Fachärzte Deutschlands.

Im gesetzlichen Versicherungswesen sind alle Leistungen, die wir für die gesetzlich versicherten Patienten anbieten können und sollen und auch gerne tun, knapp kalkuliert. Bei dieser knappen Kalkulation zu sagen, dann sollen wir diese Leistungen darüber hinaus gratis anbieten, ist ein unlauteres Angebot. Das wird die Ärzteschaft mit Sicherheit nicht machen.

Wenn die Politik das will, soll sie das auch der Bevölkerung sagen, dass die Politik von den Ärzten erwartet, gratis zu arbeiten. „ Helmut Weinhart

ZDFheute: Sie sagen, dass Vorsorgeuntersuchungen durch die Sparmaßnahmen in Zukunft nicht mehr so vergütet werden wie bisher. Was heißt das konkret?

Weinhart: Nehmen wir als bestes Beispiel das Mammografie-Screening. Die Damen ab dem 50. Lebensjahr wurden bisher eingeladen, am Mammografie-Screening teilzunehmen, und konnten diese Vorsorgeleistung in Anspruch nehmen bei einem niedergelassenen Facharzt.

Diese Leistung wurde dann auch eins zu eins vergütet, entsprechend dem Aufwand, den diese Vorsorgeleistung für den Arzt nach sich zieht. Jetzt wird politisch gewollt, und das ist auch medizinisch richtig und wichtig und erfolgversprechend, dass der eingeladene Personenkreis vergrößert wird. Dass also Damen bereits ab dem 45. Lebensjahr an dieser Vorsorgeleistung teilnehmen können.

Gleichzeitig passiert aber, dass diese Vorsorgeleistungen nicht mehr außerhalb des Gesamtbudgets bezahlt werden sollen, sondern über ein gedeckeltes Budget vergütet werden sollen.

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ZDFheute: Das heißt, Fachärzte können diese Leistungen nicht mehr extra abrechnen, sondern haben ein Gesamtbudget, das irgendwann aufgebraucht ist. Richtig?

Weinhart: Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Sie laden 100 Leute zu einem Abendessen ein und dann erweitert man den Personenkreis um 50. Sie laden also 150 Personen ein, aber das zur Verfügung stehende Geld, um die Gäste zu versorgen, ist genau das Gleiche.

Auf den Praxisalltag übertragen heißt das: Es wird zu Einschnitten kommen, in welchem zeitlichen Rahmen man den Patienten eine Vorsorgeleistung anbieten kann. Das bedeutet eine Verknappung des Angebots und längere Wartezeiten.

Das Interview führte Britta Spiekermann aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.