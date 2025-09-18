Deutschlandticket wird teurer

Das Deutschlandticket soll bereits ab kommendem Jahr teurer werden, um fünf Euro im Monat. Dabei hatte Schwarz-Rot eigentlich einen stabilen Preis versprochen.

Das Deutschlandticket soll ab kommendem Jahr 63 Euro im Monat kosten, fünf Euro mehr als bisher. Das haben die Länder auf der Verkehrsministerkonferenz in München beschlossen. Ab 2027 soll der Preis anhand eines Kostenindexes gebildet werden. Einfluss finden sollen zum Beispiel Lohn- und Energiekosten,

Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich versprochen, den derzeitigen Preis von 58 Euro zumindest vorerst zu halten. Die nächste Preiserhöhung sollte es demnach erst ab 2029 geben. ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Christiane Hübscher sagt:

Das ist also - man muss es so klar sagen - ein Bruch des Koalitionsvertrages. „ Christiane Hübscher, ZDF-Hauptstadtstudio

Ticket verlor zuletzt eine Million Nutzer

Im Koalitionsvertrag heißt es auf Seite 27: "Das Deutschlandticket wird über 2025 hinaus fortgesetzt. Dabei wird der Anteil der Nutzerfinanzierung ab 2029 schrittweise und sozialverträglich erhöht."

Das Deutschlandticket wurde einst von der Ampel als 9-Euro-Ticket eingeführt, später hatte es 49 Euro gekostet. Anfang des Jahres erhöhte sich der Preis auf 58 Euro im Monat. Daraufhin brach die Zahl der monatlichen Abonnenten um etwa eine Million ein.

Im Februar 2025 ist die Nutzerzahl auf 13,5 Millionen gesunken. Im Dezember 2024 waren es noch 14,5 Millionen.

Bund will Zuschuss nicht erhöhen

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ist wegen der Haushaltsabstimmung im Bundestag gar nicht erst nach München gekommen, ließ sich von einem Staatssekretär vertreten.

Aber Schnieder hatte zuletzt immer wieder erklärt, dass der Bund nicht bereit sei, mehr als die zugesagten 1,5 Milliarden Euro hinaus jährlich für das Ticket auszugeben. Bis zuletzt verhandelten die Länder mit Berlin - offenbar vergeblich.

Das Finanzproblem des Deutschlandtickets

Das Deutschlandticket ist auch mit dem aktuellen Preis von 58 Euro günstiger als die bisherigen Nahverkehrs-Abos. Das heißt, den Verkehrsbetrieben gehen Einnahmen verloren, die sie bisher hälftig von Bund und Ländern zurückbekamen, jeweils 1,5 Milliarden Euro pro Jahr.

Doch auch diese drei Milliarden reichen ab kommendem Jahr nicht mehr. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen prognostiziert für 2026 eine Finanzierungslücke von 800 Millionen Euro. Bei einer Erhöhung des Ticketpreises ist die Sorge, dass ein Teil der heute 13,5 Millionen Nutzer abspringt.