Gipfeltreffen auf der Zugspitze: Fünf Ziele für die Asylpolitik

Bei dem EU-Migrationstreffen am Freitag haben sich die Innenminister von sechs EU-Mitgliedsstaaten auf einen gemeinsamen Kurs für die europäische Asylpolitik geeinigt. Geladen zu dem Treffen auf Deutschlands höchstem Berg hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt CSU ).

Wir sind uns einig, wir halten zusammen, wir arbeiten zusammen und wir nehmen diese große Herausforderung an, die illegale Migration weiter zu reduzieren.

Schnelle Umsetzung der Asylreform GEAS

Punkt eins auf der Liste: Das europäische Asyl- und Migrationssystem "fit für die Zukunft machen". Dafür soll die Asylreform GEAS umgesetzt werden. Außerdem soll die sogenannte Sekundärmigration verhindert werden. Bedeutet: Anträge von Asylsuchenden, die bereits in einem anderen EU-Staat Schutz erhalten haben, sollen zügig abgelehnt werden.

Konsequent gegen Schmuggler und Schleuser vorgehen

"Rückführungszentren" in Drittstaaten

Beim Thema Rückführungen wollen die Innenminister Tempo machen. Eine Maßnahme dafür sind sogenannte "Rückführungszentren": Abgelehnte Asylbewerber sollen künftig in sichere Zentren außerhalb der EU gebracht werden.

"Auch Rückführungen nach Afghanistan und Syrien müssen möglich sein", heißt es in dem Papier. Auf Staaten, die nicht bei Rückführungen kooperieren, soll der Druck erhöht werden - etwa durch Einschränkungen bei Visa.

Schutz der Außengrenzen

Um die EU-Außengrenzen zu schützen, sollen verstärkt Drohnen, Fahrzeuge und Patrouillen eingesetzt werden. Dazu soll es mehr finanzielle Mittel der EU-Kommission geben, so die Forderung der Minister.

Drittstaaten-Modell umsetzen

Die Innenminister wollen außerdem dafür sorgen, Ausländer nach dem Drittstaaten-Modell abschieben zu können. Dafür soll das sogenannte Verbindungselement gestrichen werden. So soll es rechtlich möglich werden, Menschen auch in solche Drittstaaten zu senden, in die sie keinerlei Verbindungen haben.