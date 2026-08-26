Wohnungsleerstand in Deutschland: Mieter raus, Rendite rein?

In vielen Städten herrscht Wohnungsnot, dennoch stehen zahlreiche Immobilien leer. Warum vermieten einige Eigentümer die Immobilien nicht? Der Leerstand scheint profitabel zu sein.

Rund 1,9 Millionen Wohnungen stehen in Deutschland leer – trotz akuter Wohnungsnot. Warum vermieten manche Eigentümer ihre Immobilien nicht? 26.08.2026 | 28:44 min

In diesen Tagen machen sich wieder viele Studentinnen und Studenten vor dem Semesterstart auf die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. Die Suche wird schwierig - vor allem in Großstädten und begehrten Wohnlagen. Gleichzeitig beobachten viele das Phänomen der "toten Fenster": Selbst in begehrten Lagen steht tatsächlich Wohnraum oft einfach leer.

Wohnungsleerstand in Deutschland: Was sind die Gründe?

Die Gründe für Leerstand sind vielfältig: Es gibt Streit unter Erben, es muss aufwändig saniert werden, Handwerker sind schlecht zu bekommen und Baumaterialien gerade zu teuer. Doch es gibt auch diejenigen, die Wohnungen besitzen und diese mit voller Absicht leer stehen lassen - weil es ein lukratives Geschäft ist. Mieter bedeuten nämlich Aufwand und sie sind gesetzlich geschützt.

Eine leerstehende Wohnung hingegen verursacht kaum Kosten, wirft aber hohe Gewinne ab. Vor allem in Gebieten mit saftigen Renditen, wie eine Studie von Immoscout zeigt. Dort können leerstehende Immobilien mit bis zu einem Drittel mehr verkauft werden. Eine Entmietung kann sich also lohnen.

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Leerstehende Häuser in Frankfurt gehören einem Investor

Dieses Geschäftsmodell ruft natürlich auch viele Investoren auf den Plan. ZDF-Recherchen zeigen: Bundesweit haben privatwirtschaftliche Unternehmen wie Fonds, Holdings und Investmentgesellschaften die höchste Leerstandsquote aller Eigentümergruppen. Gabu Heindl, Professorin im Bereich Bauwirtschaft an der Universität Kassel, sagt dazu:

Leerstand ist kein Fehler im System, sondern es ist System. „ Gabu Heindl, Architektin und Stadtplanerin

Im Frankfurter Nordend steht beispielsweise seit über zehn Jahren ein Haus leer - zusätzlich zu vier weiteren und einem, welches gerade saniert wird. Alle gehören zu einer Investorenfirma in Luxemburg. Deren Portfolio wirbt mit einer Leerstandsquote von 50 Prozent - dies bedeute "zusätzliche Chancen für die Weiterentwicklung", heißt es dort.

Sendehinweis "Die Spur" Quelle: ZDF/finally Die Dokumentation "Wohnungsleerstand: Mieter raus – Rendite rein?" des ZDF-Dokuformats "Die Spur" sehen Sie am 26.08.2026 ab 18:00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und ab 22:45 Uhr im ZDF.

Einzelne Städte drohen mit hohen Bußgeldern

Viele Kommunen wehren sich nicht gegen den Leerstand. Mietervereine befürchten, dass es politisch nicht gewollt ist, sich mit Investoren anzulegen. Dominik Geißler (CDU), Bürgermeister von Landau in der Pfalz, hat nun eine Satzung erlassen, die es Eigentümern verbietet, ihren Wohnraum länger als sechs Monate leer stehen zu lassen. Danach brauchen sie eine Genehmigung oder es drohen Bußgelder bis zu 50.000 Euro. Damit konnte er nach zwei Jahren rund 200 Wohnungen wieder aktivieren.

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Im Ausland gibt es oft noch massivere Probleme mit Leerstand. Chris Bailey von der Organisation "Action on Empty Homes" zeigt sein Viertel in London bei der Recherche von ZDF "Die Spur", in dem es kaum Geschäfte, keine Restaurants und wenig Menschen gibt. "Necrotecture" wird der Ort genannt. Hier wurden Wohnungen gekauft, aber kaum jemand wohnt darin. Einige werden über Airbnb vermietet, andere dienen als Wertspeicher oder um das Geld internationaler Investoren sicher zu verwahren.

Diese Häuser sind nicht als Wohnungen gedacht, sondern als Anlageobjekte. „ Chris Bailey, "Action on Empty Homes"

Offiziell ist der langfristige Leerstand in England in weniger als zehn Jahren um 50 Prozent gestiegen, in London aber um 140 Prozent.

Tote Städte auch in Deutschland?

In der Finanzmetropole Frankfurt, wo viele leerstehende Immobilien in wenigen Investorenhänden sind, möchte man solche Zustände vermeiden - es wird mit Hochdruck an einer Leerstandsatzung gearbeitet. Wenn mehr leerstehende Wohnungen wieder dem Mietmarkt zugeführt würden, könnte man womöglich etwas Wohnraum schaffen - nach wie vor fehlen in Deutschland etwa 1,4 Millionen Wohnungen.