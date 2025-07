Wirtschaftsweiser warnt vor Sozialabgaben von 50 Prozent

Wegen der Alterung der Bevölkerung würde der Aufwärtstrend ohne Reformen in den 2030er Jahren unverändert anhalten.

Die finanzielle Lage der Krankenkassen ist angespannt. Ein bekanntes Problem, das die letzte Regierung nicht lösen konnte - und nun an den nächsten Gesundheitsminister weitergibt.

Experte: Auch Rentenbeiträge werden steigen

Er verwies darauf, dass eine ganze Reihe von Krankenkassen die Zusatzbeiträge in diesem Jahr bereits wieder angehoben haben. Auch in der Pflegeversicherung sei zum Jahreswechsel mit einer neuerlichen Anhebung zu rechnen.

Damit ist bis zum Ende dieser Legislaturperiode eine Abgabenbelastung von 45 Prozent in Sicht.

Experte mahnt Reformen an

Der Experte mahnte durchgreifende Reformen an. Was derzeit an Maßnahmen diskutiert werde, reiche bei Weitem nicht aus.