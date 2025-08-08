Silvia Breher soll neue Tierschutzbeauftragte werden

Die bisherige Tierschutzbeauftragte musste gehen. Jetzt soll eine neue kommen: Silvia Breher, Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium. Es gibt Zweifel an der Unabhängigkeit.

Silvia Breher soll die neue Tierschutzbeauftragte des Bundes werden. Das Kabinett muss die Personalie noch absegnen. Quelle: ddp

Die CDU-Politikerin Silvia Breher soll neue Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung werden. Das teilte das Landwirtschaftsministerium in Berlin mit. Minister Alois Rainer (CSU) setzt damit auf eine hauseigene Lösung: Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Breher ist zugleich Parlamentarische Staatssekretärin beim Landwirtschaftsministerium.

Mir ist bei der Neubesetzung dieser Funktion besonders wichtig, dass sie sinnvoll in bestehende Strukturen eingebettet ist, ohne neue Bürokratie aufzubauen. „ Alois Rainer (CSU), Landwirtschaftsminister

Zugleich werde auf eine Lösung geachtet, die mit der aktuellen Haushaltslage vereinbar ist, ohne zusätzliche Belastung des Bundeshaushaltes. Das Bundeskabinett soll die Nachfolge zeitnah beschließen.

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer macht den Bauern Hoffnung auf Entlastungen. Umwelt- und Verbraucherschützer befürchten einen Rückschritt in der Agrarpolitik. 26.06.2025 | 2:47 min

Bisherige Beauftragte musste gehen

Der Minister hatte zuvor angekündigt, sich von der bisherigen Tierschutzbeauftragten Ariane Kari zu trennen, die sein Vorgänger Cem Özdemir (Grüne) 2023 bestellt hatte. Dies hatte Kritik ausgelöst. Rainer sagte, mit Breher gewinne der Tierschutz in Deutschland eine "starke Stimme" auf Bundesebene.

Als engagierte, fachlich versierte und politisch erfahrene Bundestagsabgeordnete bringt sie genau die Kombination aus Sachverstand, Augenmaß und Gestaltungskraft mit, die es braucht, um den Tierschutz weiter voranzubringen. „ Alois Rainer (CSU), Landwirtschaftsminister

Breher sagte laut Mitteilung: "Ich sehe es als große Verantwortung und zugleich als Herzensanliegen, mich künftig auch in dieser Funktion für das Wohl der Tiere einzusetzen. Dabei ist mir der Dialog mit den Tierschutzverbänden, der Landwirtschaft, der Wissenschaft und der Gesellschaft besonders wichtig."

Deutscher Tierschutzbund bemängelt Abhängigkeit

Kritik an der Personalie kam vom Deutschen Tierschutzbund. Breher sei als Parlamentarische Staatssekretärin qua Amt zuständig für Tierschutz. "Die Unabhängigkeit als bisher zentrale Stellenanforderung wird so ad absurdum geführt", teilte der Verein mit.

Die Bundestierschutzbeauftragte soll bei der Gesetzgebung in Tierschutzbelangen mitwirken, Missstände beim Umgang mit Tieren bekämpfen und Ansprechpartnerin für Organisationen und Bürger sein.