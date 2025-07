Großbritannien: Tierschutz durch Kot

von Renée Severin 08.07.2025 | 16:00 |

Der Chester Zoo in Großbritannien arbeitet an einer verblüffenden Methode, um bedrohte Tierarten zu erhalten. Mithilfe von Tierkot soll genetisches Material gesichert und schließlich in Spermien oder Eizellen umgewandelt werden.