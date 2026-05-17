Kohleausstieg in der Lausitz:Strukturwandel: Warum sie in Brandenburg zufriedener sind
von Jan Meier und Stefan Kelch
Bis 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk der Lausitz vom Netz gehen. Das zwingt die Region, die von der Kohle lebt, zum Wandel. Warum das Brandenburg besser gelingt als Sachsen.
Im brandenburgischen Spremberg entsteht eine Anlage zur Wartung und Reparatur von Triebfahrzeugen und Güterwagen. Den Aufbau fördern der Bund und das Land Brandenburg mit 2,75 Millionen Euro. Das Werk gilt als zukunftssicher. Genau das brauchen die Menschen in der Region, die aus der Kohle aussteigen muss - und damit ihren wichtigsten Wirtschaftszweig verliert. Gerade junge Leute brauchen Perspektiven.
Azubi Urz Krautz findet, "die Ausbildung hier super. Man kann sich super qualifizieren und für die Zukunft ist auch alles abgesichert in dem Berufsfeld."
Sprembergs Bürgermeisterin: Fokus auf Industrie und Wirtschaft
Im Industriepark Schwarze Pumpe haben sich über 100 Unternehmen angesiedelt - von der Papierproduktion bis zur Batteriefertigung. Rund 33 Millionen Euro flossen bereits in eine bessere Infrastruktur: So wurden die Bahnstrecken und Zufahrtsstraßen modernisiert. Geplant ist nun ein Speicherkraftwerk, um grünen Wasserstoff industriell nutzbar zu machen.
Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier sieht ihr Land im schwierigen Strukturwandel auf dem richtigen Weg: "Brandenburg hat erfreulicherweise von Beginn an den Fokus darauf gelegt, die Infrastruktur für die Industrie, für die Wirtschaft allgemein zu stärken. In Sachsen war und ist das so, dass viel in Projekte geflossen ist, wo also für die Bevölkerung besondere Orte geschaffen werden."
Projektleiter in Cottbus: Menschen sehen, dass Arbeitsplätze entstehen
Mitten in Cottbus errichtet die Deutsche Bahn ein ICE-Instandhaltungswerk. In direkter Nachbarschaft von Kleingärten und Einfamilienhäusern. Projektleiter Carsten Burmeister hat den Anwohnern eine Lärmschutzwand zugesagt. Zur Fertigstellung im nächsten Jahr sollen hier 1.200 Industriearbeitsplätze entstehen.
Er sieht die brandenburgische Lausitz als Positivbeispiel für den Strukturwandel.
Die Brandenburgische Technische Universität bildet die dringend benötigten Ingenieure und Informatiker aus, und kooperiert mit Start-ups etwa im Bereich von Werkstoffen der Zukunft. Und sie begleitet den Strukturwandel wissenschaftlich in einem mit 16 Millionen Euro geförderten Zentrum für Strukturwandel und Regionalentwicklung (ZeStuR).
Uni-Präsidentin: Strukturwandel braucht Fachkräfte - auch von außen
Gesine Grande, Präsidentin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg erklärt:
Fast jeder Zweite der über 7.000 Studenten kommt aus dem Ausland, derzeit vor allem aus Indien, Pakistan und Bangladesch. Aus Sicht der Unipräsidentin kommt es künftig darauf an, zumindest einige von ihnen in der Region zu halten. Denn genügend Fachkräfte zu finden, entscheidet mit darüber, ob der Strukturwandel in Brandenburg zum Erfolg wird.
Sachsen: Strukturwandelprojekte für Bevölkerung nicht sichtbar
Auch in Sachsen ist bereits viel Geld in die Strukturwandelregion geflossen: fast eine Milliarde Euro. Davon ist der allergrößte Teil bereits verplant - in 120 Projekten "gebunden", heißt es im Bürokratiedeutsch. Nur zahlt das "Gebundensein" nicht aufs Zuversichtskonto der Bevölkerung ein.
Sie kann nicht sehen, dass für Millionen OP-Roboter in Görlitz angeschafft wurden. Sie können auch die Investitionen in die Batteriefertigung nicht sehen, die hinter den Werktoren in Kamenz stattfindet. Sie sehen auch nicht die Planungen für das sicher einmal bedeutsame Zentrum für Astrophysik (DZA) in Görlitz.
Sachsens Bürgermeister fordern "sichtbare Projekte"
In Boxberg steht Bürgermeister Hendryk Balko noch immer auf einem öden Platz mitten in der Gemeinde. Das Kraftwerk am Ortsrand wird spätestens in zwölf Jahren abgeschaltet. Eigentlich wollte er hier am Jahresende das neue Gesundheitszentrum für die ganze Region eröffnen.
Doch auf den Fördermittelbescheid warten die Boxberger bis heute.
Martin Schautschik ist Betriebsrat im Kraftwerk Boxberg. Er ist wütend.
Infrastruktur-Ministerium: Brauchen kluge Verzahnung in Lausitz
Das zuständige Infrastruktur-Ministerium sieht das Dilemma - und hofft auf mehr Fortschritt in den kommenden Jahren: "Die Erwartungen in der Lausitz sind hoch, die Mittel sind trotz ihrer Größenordnung leider endlich. Deshalb kommt es nicht nur auf zusätzliche Mittel an, sondern vor allem auf Priorisierung, Strukturwirksamkeit und kluge Verzahnung."
So sieht es auch Katja Dietrich, die Bürgermeisterin von Weißwasser. Zu viele Einzelprojekte, die zu wenige echte Arbeitsplätze schaffen. Und noch eins: In ihrer Stadt an der Abraumkante wollte vor allem der Bund investieren - jetzt mache er sich einen schlanken Fuß.
Jan Meier und Stefan Kelch berichten aus den ZDF-Studios in Brandenburg und Sachsen.
Die Lausitz ist eine rund 13.000 Quadratkilometer große Region mit etwa 1,3 Millionen Einwohnern, die sich auf der deutschen Seite über den Nordosten Sachsens und den südlichen Teil Brandenburgs erstreckt sowie auf Teile Polens. Zu den bekanntesten Städten in der Lausitz gehören Cottbus, Bautzen und Görlitz.
Im 19. Jahrhundert mauserte sich die Lausitz zum größten Braunkohlerevier Deutschlands. Zehntausende Arbeiter zogen in die Region. Die sächsische Oberlausitz - Teil der ins Brandenburgische hineinreichenden Lausitz - war für die DDR mit ihren Braunkohlevorkommen eines der Energiezentren und zugleich Ferienzentrum. In Spitzenzeiten förderten die Braunkohlekombinate in der Lausitz jährlich bis zu 200 Millionen Tonnen Kohle, in der DDR-Wirtschaft wurde die Braunkohle wichtigster Energieträger. Nach der Wende ging die Kohleförderung deutlich zurück.
2020 wurde der Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038 beschlossen. Die Braunkohlereviere in der Lausitz, in Mitteldeutschland und im Rheinland sollen bis zum Jahr 2038 bis zu 40 Milliarden Euro erhalten, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Ausstiegs zu mildern.
(Quelle: dpa, ZDF)
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