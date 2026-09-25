Stolperstein-Verbot in Heidenau: Scharfe Kritik von Knobloch

Reaktionen auf CDU- und AfD-Antrag:"Falscher Weg": Knobloch entsetzt über Stolperstein-Verbot
Es hagelt Kritik am Stolperstein-Verbot im sächsischen Heidenau: Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch ist entsetzt, Grünen-Chef Felix Banaszak spricht von einem "Skandal".
Die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch (93) hat das Stolperstein-Verbot zum Gedenken an NS-Opfer im sächsischen Heidenau scharf kritisiert. Es sei der "völlig falsche Weg", Orte der Erinnerung aus dem Stadtbild zu entfernen, sagte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie sei "entsetzt, dass eine demokratische Partei sich dafür hergibt, ein so durchsichtiges Manöver der Extremisten von der AfD zu unterstützen".
Der Stadtrat hatte mehrheitlich für einen Antrag gestimmt, dass künftig keine weiteren Stolpersteine im öffentlichen Straßen- und Gehwegbereich verlegt werden. Stattdessen soll das Gedenken vorzugsweise auf dem Nordfriedhof stattfinden.
Stolpersteine: Unangemessene Form des Gedenkens?
Den Antrag hatten Vertreter der AfD, der CDU und der Bürgerinitiative Oberelbe gestellt. In der Begründung hieß es, Bürger, Angehörige und Initiativen empfänden die Stolpersteine teilweise als unangemessene Form des Gedenkens. Zudem seien die Stolpersteine zeitweise durch Laub, Schmutz oder Schnee verdeckt, man gehe über sie "vielleicht gedankenlos" hinweg.
Auch Knobloch räumte ein: "Ich war nie eine Freundin des Konzepts der Stolpersteine." Ihre Argumente gegen die Stolpersteine seien bekannt, "das Münchner Konzept eines Erinnerns auf Augenhöhe halte ich für sehr viel gelungener", so die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden. Ihrer Ansicht nach ist es unwürdig, dass auf den Namen der Ermordeten auf dem Bürgersteig herumgetreten wird.
Knobloch und Mendel kritisieren Antrag
Darüber, wie man das Gedenken im Detail gestalte, habe es immer Diskussionen gegeben, die bis heute andauerten, "aber eines war doch immer glasklar":
Auch Meron Mendel, der Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, zeigt sich differenziert - kritisiert aber auch den Antrag: "Ich würde nicht sagen, dass jeder, der Stolpersteine für keine gute Idee hält, per se ein Antisemit ist."
Banaszak zu Stolperstein-Verbot: "Skandal"
Grünen-Chef Felix Banaszak zeigt sich im dpa-Gespräch ebenfalls empört über den Vorstoß. "Dass sich CDU und AfD in Heidenau die Hand reichen, um Stolpersteine im öffentlichen Raum zu verhindern, ist ein Skandal." Gerade angesichts der aktuellen Debatten über den Umgang mit Rechtsextremismus und dem Vormarsch der AfD müsse man alles dafür tun, "um das Gedenken an diejenigen, die verfolgt und ermordet wurden, lebendig zu halten".
Der eigentliche Skandal sei, dass hier die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus mit Füßen getreten werde. Vielmehr liege genau im Betreten der Steine ihre Stärke, so der Grünen-Politiker. "Sie holen die Namen und Schicksale der Opfer in unseren Alltag und fordern uns auf, kurz innezuhalten." Wer dieses Gedenken aus dem Straßenbild verbannen wolle, müsse sich fragen lassen, warum die sichtbare Erinnerung an die Opfer störe.
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