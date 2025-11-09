Live: Bundespräsident Steinmeier zu Gefahren für die Demokratie

Der 9. November ist ein historisches Datum: Republikgründung 1918, Pogrome 1938 und der Mauerfall. Ein Tag, um Lehren für unsere Demokratie zu ziehen, so Bundespräsident Steinmeier.

Live: Steinmeier zu aktuellen Gefahren für die Demokratie

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine Grundsatzrede zu aktuellen Gefahren für die Demokratie. 09.11.2025

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält am Sonntag eine Grundsatzrede zu aktuellen Gefahren für die Demokratie.

Anlass ist das in mehrerlei Hinsicht für die deutsche Geschichte bedeutende Datum des 9. November.

Was macht den 9. November zu einem besonderen Tag in Deutschland?

1918 wurde am 9. November die Weimarer Republik ausgerufen. Am 9. November 1938 schlugen in der Pogromnacht die antisemitische Propaganda und Repressionen der Nationalsozialisten in offene Gewalt gegen Jüdinnen und Juden um. 1989 wurden am 9. November neue Reiseregelungen für DDR-Bürger verkündet, womit das Datum als Tag des Mauerfalls in die Geschichte einging.

Der 9. November sei damit "ein herausragender und zugleich ambivalenter Erinnerungstag", heißt es in der Ankündigung für die Veranstaltung im Schloss Bellevue in Berlin.

In welchem Rahmen hält der Bundespräsident seine Rede?

Steinmeier spricht bei einer Matinee in seinem Amtssitz. Dabei sollen den Angaben zufolge die Schauspieler Jens Harzer und Marina Galic Texte von Autorinnen und Autoren aus der jeweiligen Zeit lesen. Im Anschluss führe der Bundespräsident mit seiner Rede in die Gegenwart.

Worum geht es dem Staatsoberhaupt?

In einer Zeit neuer äußerer und innerer Gefahren für die freiheitliche Demokratie gelte es, die Lehren aus den Ereignissen des 9. November eindringlich zu thematisieren, so das Bundespräsidialamt.

In seiner Rede wolle sich der Bundespräsident zur Bedeutung der in der Verfassung verankerten Wehrhaftigkeit der Demokratie äußern und zu den Verpflichtungen, die sich daraus ergäben für eine starke und gefestigte Demokratie.

Doku : Krisen als Motor unserer Demokratie? Stürmische Zeiten: Ein gefährlicher Mix aus Extremismus, Nationalismus und der zunehmenden Aggression autoritärer Staaten stellen demokratische Systeme vor viele Herausforderungen.