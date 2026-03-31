Vergütung für Solarstrom kürzen?:Solar-Pläne von Reiche: Was Fachbetriebe und Experten sagen
von Oliver Deuker
Die Einspeisevergütung für Solaranlagen bis 25 Kilowatt Leistung soll nach Plänen des Bundeswirtschaftsministeriums teils oder ganz wegfallen. Was sagen Besitzer und Experten dazu?
"Ich finde es einfach nicht fair. Da macht man was für die Umwelt, will seinen Beitrag leisten und wird am Ende bestraft", sagt Christian Biehl aus dem hessischen Schlangenbad. 9,2 Kilowatt leistet die 12.000 Euro teure Anlage auf seinem Dach. Einen teuren Stromspeicher hat er nicht, weil Biehl jede Kilowattstunde ins Netz einspeist. So bekommt er statt 7,8 Cent pro eingespeister Kilowattstunde 12,6 Cent.
Zwar zahlt er 32 Cent pro Kilowattstunde aus dem Netz, um seine Elektrogeräte, Licht und sein E-Fahrzeug zu betreiben. Doch wirtschaftlich fahre er so besser, hat er ausgerechnet. Bei seinem Verbrauch könnte sich die Investition derzeit in zwölf Jahren rechnen - wenn alles so bleibt.
Photovoltaik produzierte 2025 mehr Strom als Braunkohle oder Gas
2025 erzeugten die Photovoltaik-Anlagen mithilfe der Sonne in Deutschland rund 88 Terrawattstunden Strom. Laut Fraunhofer-Gesellschaft entsprach das etwa 18,3 Prozent der deutschen Stromerzeugung. Damit übertraf die Photovoltaik Erdgas (etwa 16,5 Prozent) oder Braunkohle (etwa 14 Prozent).
Etwa 68 Terrawattstunden des Solarstroms wurden demnach ins öffentliche Netz eingespeist. Nach Schätzungen des Landesverbands Erneuerbare Energien Niedersachsen / Bremen (LEE) wurden etwa 38 Prozent des Solarstroms von Anlagen mit einer Maximalleistung von 25 Kilowatt erzeugt.
Verband für Erneuerbare Energien: Reiche verunsichert Branche
Sollte die Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ihre Pläne umsetzen, wird sich die Menge des eingespeisten Solarstroms ändern, prognostiziert Silke Weyberg, Geschäftsführerin des LEE: "Die aktuellen Pläne von Katherina Reiche gefährden die Planungs- und Investitionssicherheit in der Branche sowie auf Seiten der Verbraucher."
Die Verunsicherung spiegele sich auch in einem deutlichen Anstieg von Kundenanfragen für Dachanlagen wider, sagt Weyberg.
Fachbetrieb: Solarstrom sollte vor Ort verbraucht werden
Die Firma Zulauf & Steinert GmbH sitzt in Hohenhameln bei Hannover: Elektro, Wärme, Solar, ein Fachbetrieb. Firmenchef Jörn Lahmann hält Reiches Pläne für volkswirtschaftlich sinnvoll, glaubt, dass kleine Photovoltaik-Anlagen bis circa zehn Kilowatt schon ohne die Einspeise-Förderung wirtschaftlich betrieben werden können: "Die Eigentümer können selbst Energie erzeugen und müssen sich überlegen, was sie damit machen und nicht bedingungslos die Überschüsse an die Allgemeinheit abgeben."
Das sei in der Marktwirtschaft immer so und könnte man nach 20 Jahren erwarten:
Besitzer: Mehr Eigenverbrauch bei sinkender Förderung
Es sei immer eine Einzelfallprüfung, aber grundsätzlich seien kleine Photovoltaik-Anlagen am rentabelsten beim Eigenverbrauch, so Lahmann. Erst recht, wenn die Einspeisevergütung weiter gekürzt oder ganz wegfallen sollte.
"Würde sich das deutlich reduzieren, was ich derzeit bekomme, würde ich umschalten und so viel wie möglich des produzierten Stromes selbst verbrauchen", sagt Biehl. "Am Ende zählt auch das gute Gefühl, etwas für die Umwelt getan zu haben."
Energiesicherheit: Fachbetrieb fordert flexible Strategien
"Gerade in Zeiten, in denen Resilienz im Energiebereich so wichtig ist wie nie zuvor, wäre das ein vollkommen falsches Signal", kritisiert Weyberg vom LEE. "Zeitgemäße Politik würde hier auf gezielte Anreize setzen, nicht auf neue Hürden. Gerade die Technologie, die Millionen von Hausbesitzern zu einem wichtigen Teil der Energiewende macht und gesellschaftliche Akzeptanz schafft, soll nun belastet werden."
Auch wenn er vielleicht ein paar Solaranlagen weniger verkauft, um sein Geschäft fürchtet Lahmann nicht. Seine Sicht: "Früher hatten wir einen Energiemix. Ich glaube wir brauchen langfristige flexible Strategien. Uns wird immer vorgegaukelt, dass regenerativ produzierter Strom die alleinige Lösung ist. Das glaub ich nicht. Von einem Industrieland mit günstiger Energie sind wir weit entfernt."
Oliver Deuker berichtet aus dem ZDF-Studio in Niedersachsen.
Mehr zum Thema Energiepolitik
EU setzt auf Mini-Akw:Von der Leyen: Atomausstieg war ein "strategischer Fehler"mit Video0:27
Neuer Anlauf beim Gebäudeenergiegesetz:"Heiz-Hammer", die Zweite?von Karl Hinterleitnermit Video0:32
Forschung an Zukunftstechnologie:Kernfusion: Die Lösung aller Energieprobleme?Andreas Weise, Berlinmit Video3:00
Strom aus importiertem Gas:Wie unabhängig ist unsere Energieversorgung?von Kerstin Rippermit Video3:19