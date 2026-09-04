Stromnetz-Sabotage: Sprengvorrichtungen in Sachsen entdeckt

Angriffe auf Stromnetz:Polizei entdeckt Sprengvorrichtungen in Sachsen
Nach mehreren Angriffen auf das Stromnetz haben Ermittler nun auch in Sachsen Sprengvorrichtungen entdeckt. Die Polizei arbeite an der Entschärfung, so Innenminister Schuster.
Nach einer Reihe mutmaßlicher Angriffe auf die Stromversorgung hat die Polizei nun auch in Sachsen "unbekannte Sprengvorrichtungen" entdeckt. "Die Polizeikräfte haben in dem noch laufenden Einsatz an zwei Fundorten vier Objekte gesichert und gehen jetzt die Entschärfung an", erklärte Innenminister Armin Schuster (CDU).
Hinweise darauf hätten sich aus einem Bekennerschreiben ergeben. Unmittelbar nach dessen Eingang seien schon am Donnerstag intensive Suchmaßnahmen eingeleitet worden, sagte der Politiker von der CDU.
Polizei bestätigt "großen Einsatz" nahe Bautzen
Die Polizeidirektion Görlitz hatte einen "großen Einsatz" nördlich von Bautzen bestätigt, wollte aber keine Angaben dazu machen, wonach die Einsatzkräfte suchten und wo genau der Einsatz stattfand. Weitere Einzelheiten sollen demnach am Samstag bekanntgegeben werden.
Der MDR berichtete unterdessen von einer Suchaktion von Einsatzkräften in einem Waldstück bei Schleife im Landkreis Görlitz nahe der Grenze zu Brandenburg. Ob der Einsatz mit den Ermittlungen zu den jüngsten Sabotageakten an Stromleitungen zusammenhängt, ließ die Polizei demnach offen.
Angriffe auf Umspannwerke in Brandenburg und NRW
Am Dienstag waren Sabotageakte auf Umspannwerke bei Jänschwalde in Brandenburg und Bergheim in Nordrhein-Westfalen verübt worden. Weitere verdächtige Vorrichtungen wurden später in Dormagen und Weisweiler entdeckt.
Die Ermittler fahnden nach einem 48-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen, der wegen zweier als authentisch eingeschätzter Bekennerschreiben ins Visier geraten ist.
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