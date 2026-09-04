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Deutschland

Stromnetz-Sabotage: Sprengvorrichtungen in Sachsen entdeckt

Angriffe auf Stromnetz:Polizei entdeckt Sprengvorrichtungen in Sachsen

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Nach mehreren Angriffen auf das Stromnetz haben Ermittler nun auch in Sachsen Sprengvorrichtungen entdeckt. Die Polizei arbeite an der Entschärfung, so Innenminister Schuster.

Polizeikräfte stehen in einem Waldstück unter einer Stromtrasse nahe dem Ort Schleife im Landkreis Görlitz, Sachsen, am 04.09.2026.

In Sachsen wurden in der Nähe von zwei Umspannwerken Sprengvorrichtungen gefunden.

Quelle: Jürgen Lösel / dpa

Nach einer Reihe mutmaßlicher Angriffe auf die Stromversorgung hat die Polizei nun auch in Sachsen "unbekannte Sprengvorrichtungen" entdeckt. "Die Polizeikräfte haben in dem noch laufenden Einsatz an zwei Fundorten vier Objekte gesichert und gehen jetzt die Entschärfung an", erklärte Innenminister Armin Schuster (CDU).

Hinweise darauf hätten sich aus einem Bekennerschreiben ergeben. Unmittelbar nach dessen Eingang seien schon am Donnerstag intensive Suchmaßnahmen eingeleitet worden, sagte der Politiker von der CDU.

Die sächsischen Sicherheitsbehörden stehen mit allen weiteren betroffenen Ländern in enger Abstimmung.

Armin Schuster, Innenminister von Sachsen

In den vergangenen Tagen kam es zu Sabotageversuchen an mehreren Umspannwerken wie hier im nordrhein-westfälischen Dormagen.

Nach der Sabotage an mehreren Umspannwerken und einem Bekennerschreiben wird europaweit nach einem 48-jährigen Tatverdächtigen gefahndet.

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Polizei bestätigt "großen Einsatz" nahe Bautzen

Die Polizeidirektion Görlitz hatte einen "großen Einsatz" nördlich von Bautzen bestätigt, wollte aber keine Angaben dazu machen, wonach die Einsatzkräfte suchten und wo genau der Einsatz stattfand. Weitere Einzelheiten sollen demnach am Samstag bekanntgegeben werden.

Der MDR berichtete unterdessen von einer Suchaktion von Einsatzkräften in einem Waldstück bei Schleife im Landkreis Görlitz nahe der Grenze zu Brandenburg. Ob der Einsatz mit den Ermittlungen zu den jüngsten Sabotageakten an Stromleitungen zusammenhängt, ließ die Polizei demnach offen.

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Die versuchte Sabotage in einem Umspannwerk sorgt für Diskussionen über die Umsetzung des KRITIS-Dach-Gesetzes und die Rechte der Anlagen-Betreiber - Herbert Reul im Interview.

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Angriffe auf Umspannwerke in Brandenburg und NRW

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Grafik: Angriffe auf Stromnetz in Nordrhein-Westfalen und Südbrandenburg

Grafik: Angriffe auf Stromnetz in Nordrhein-Westfalen und Südbrandenburg

Quelle: ZDF

Die Ermittler fahnden nach einem 48-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen, der wegen zweier als authentisch eingeschätzter Bekennerschreiben ins Visier geraten ist.

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Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete das ZDF in den heute-Nachrichten am 04.09.2026 ab 19 Uhr.
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