Stromnetz-Sabotage: Sprengvorrichtungen in Sachsen entdeckt

Nach mehreren Angriffen auf das Stromnetz haben Ermittler nun auch in Sachsen Sprengvorrichtungen entdeckt. Die Polizei arbeite an der Entschärfung, so Innenminister Schuster.

In Sachsen wurden in der Nähe von zwei Umspannwerken Sprengvorrichtungen gefunden. Quelle: Jürgen Lösel / dpa

Nach einer Reihe mutmaßlicher Angriffe auf die Stromversorgung hat die Polizei nun auch in Sachsen "unbekannte Sprengvorrichtungen" entdeckt. "Die Polizeikräfte haben in dem noch laufenden Einsatz an zwei Fundorten vier Objekte gesichert und gehen jetzt die Entschärfung an", erklärte Innenminister Armin Schuster (CDU).

Hinweise darauf hätten sich aus einem Bekennerschreiben ergeben. Unmittelbar nach dessen Eingang seien schon am Donnerstag intensive Suchmaßnahmen eingeleitet worden, sagte der Politiker von der CDU.

Die sächsischen Sicherheitsbehörden stehen mit allen weiteren betroffenen Ländern in enger Abstimmung. „ Armin Schuster, Innenminister von Sachsen

Nach der Sabotage an mehreren Umspannwerken und einem Bekennerschreiben wird europaweit nach einem 48-jährigen Tatverdächtigen gefahndet. 04.09.2026 | 1:28 min

Polizei bestätigt "großen Einsatz" nahe Bautzen

Die Polizeidirektion Görlitz hatte einen "großen Einsatz" nördlich von Bautzen bestätigt, wollte aber keine Angaben dazu machen, wonach die Einsatzkräfte suchten und wo genau der Einsatz stattfand. Weitere Einzelheiten sollen demnach am Samstag bekanntgegeben werden.

Der MDR berichtete unterdessen von einer Suchaktion von Einsatzkräften in einem Waldstück bei Schleife im Landkreis Görlitz nahe der Grenze zu Brandenburg. Ob der Einsatz mit den Ermittlungen zu den jüngsten Sabotageakten an Stromleitungen zusammenhängt, ließ die Polizei demnach offen.

Die versuchte Sabotage in einem Umspannwerk sorgt für Diskussionen über die Umsetzung des KRITIS-Dach-Gesetzes und die Rechte der Anlagen-Betreiber - Herbert Reul im Interview. 02.09.2026 | 5:38 min

Angriffe auf Umspannwerke in Brandenburg und NRW

Am Dienstag waren Sabotageakte auf Umspannwerke bei Jänschwalde in Brandenburg und Bergheim in Nordrhein-Westfalen verübt worden. Weitere verdächtige Vorrichtungen wurden später in Dormagen und Weisweiler entdeckt.

Grafik: Angriffe auf Stromnetz in Nordrhein-Westfalen und Südbrandenburg Quelle: ZDF

Die Ermittler fahnden nach einem 48-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen, der wegen zweier als authentisch eingeschätzter Bekennerschreiben ins Visier geraten ist.

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Quelle: dpa, AFP