Die frühere Bundestagspräsidentin und CDU-Politikerin Rita Süssmuth wird heute mit einem Trauerstaatsakt geehrt. Verfolgen Sie die Zeremonie im Bundestag hier live.

Rita Süssmuth wird mit einem Staatsakt geehrt. 28.01.2026

Wann findet die Zeremonie statt?

Der Trauerstaatsakt zu Ehren von Rita Süssmuth (CDU) findet an diesem Dienstag im Bundestag statt. Er startet um 12 Uhr im Plenarsaal und dauert 90 Minuten. Zuvor gibt es ab 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin-Mitte.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und Kanzler Friedrich Merz (CDU) werden Reden halten. Auf Wunsch der Verstorbenen wird auch Journalist und Autor Heribert Prantl sprechen. Nach Angaben des Bundestags werden Süssmuths Familie, Vertreterinnen und Vertreter aller Verfassungsorgane sowie Weggefährtinnen und Weggefährten an der Gedenkfeier teilnehmen.

Wer war Rita Süssmuth?

Die CDU-Politikerin bleibt nicht nur als ehemalige Bundestagspräsidentin, sondern vor allem auch als Bundesfamilienministerin und Deutschlands erste Bundesfrauenministerin in Erinnerung.

Rita Süssmuth wurde 1937 in Wuppertal geboren, später wurde sie Professorin der Erziehungswissenschaften. 1981 trat sie in die CDU ein, unter Kanzler Helmut Kohl übernahm sie 1985 das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit. Ein Jahr später bekam sie das Ressort Frauen und wurde so die bundesweit erste Frauenministerin. Süssmuth setzte sich stark für Gleichberechtigung und die Rechte der Frauen ein.

Rita Süssmuth ist tot. Die ehemalige Bundestagspräsidentin starb im Alter von 88 Jahren. Wer war die Frau, die der CDU den Feminismus beibrachte? Ein Rückblick. 01.02.2026 | 3:14 min

Nach Annemarie Reger (SPD) war Rita Süssmuth von 1988 bis 1998 die zweite Bundestagspräsidentin. Länger als sie waren bisher lediglich Eugen Gerstenmaier (CDU) und Norbert Lammert (CDU) im Amt. Süssmuth kämpfte für die Reform des Abtreibungsparagrafen 218. Während ihres Engagements für Aids-Erkrankte konnte sie den Grundsatz "Prävention statt Ausgrenzung" etablieren.

Im Juni 2024 machte Süssmuth ihre Brustkrebserkrankung öffentlich. Am 1. Februar 2026 starb sie im Alter von 88 Jahren.

Warum wird Süssmuth mit einem Staatsakt geehrt?

Mit einem Trauerstaatsakt werden Personen des öffentlichen Lebens für besondere Verdienste gewürdigt. Zuletzt wurde der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler im Februar 2025 geehrt. Süssmuth galt als politische Vorreiterin und Kämpferin für eine moderne und offene Gesellschaft.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner drückte es so aus:

Rita Süssmuth war eine der prägendsten Politikerinnen und Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte. „ Bundestagspräsidentin Julia Klöckner

Sie habe Debatten geöffnet und Verantwortung auch zu unbequemen Themen eingefordert, lange bevor sie mehrheitsfähig wurden. "Mit dem Staatsakt wollen wir nun ihre herausragende politische und gesellschaftliche Lebensleistung würdigen und ihr ein bleibendes Andenken setzen."

Kanzler Merz sagte über die Verstorbene:

Für eine moderne und offene Gesellschaft hat sie beispielhaft gekämpft und Maßstäbe für Toleranz und Weltoffenheit gesetzt. „ Bundeskanzler Friedrich Merz

Quelle: dpa, epd, ZDF