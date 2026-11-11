Die Begeisterung für die Demokratie lässt nach, nationalistische und rechtsextreme Einstellungen nehmen zu. Besonders "drastisch" ist die Entwicklung im Osten Deutschlands.

Die Leipziger Autoritarismus-Studie zeigt wachsende Unzufriedenheit mit der gelebten Demokratie. Gleichzeitig steigt der Anteil der Menschen, die ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. 11.11.2026 | 0:32 min

Die Begeisterung für die Demokratie sinkt auf einen Tiefstand, gleichzeitig nimmt der Nationalismus zu - zu diesem Befund kommt die aktuelle Ausgabe der Leipziger Autoritarismus-Studie. Erstmals seit Beginn der repräsentativen Studie, die seit 2002 alle zwei Jahre auf Basis einer Meinungsumfrage erstellt wird, liegt die Zustimmung zur Demokratie als Idee bundesweit unter der 90-Prozent-Marke (89,3 Prozent).

Das ist den Angaben zufolge "auf den drastischen Abfall in Ostdeutschland" zurückzuführen, wo die Demokratiebefürwortung von 94,6 Prozent im Jahr 2024 auf 85,7 Prozent sank, während im Westen ein leichter Anstieg zu verzeichnen war.

Unterschiede zwischen Ost und West sowie Frauen und Männern

Zugenommen hat dagegen der Anteil der Menschen, die ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. Er liegt laut Studie aktuell bei bundesweit 6,9 Prozent. Einen höheren Wert ermittelten die Wissenschaftler zuletzt bei der Befragung im Jahr 2012. Damals waren es 8,8 Prozent.

Auch hier gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen Ost und West. Während aktuell 6,5 Prozent der Westdeutschen in diese Kategorie fallen, sind es im Osten 8,5 Prozent.

Bei den Geschlechtern gehen die Zahlen auseinander: 5,6 Prozent der Männer befürworten laut Umfrage eine rechtsautoritäre Diktatur, bei den Frauen tun dies lediglich 3 Prozent.

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Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Parteipräferenz

Von politischen Wettbewerbern waren zuletzt in Bezug auf antisemitische Einstellungen Vorwürfe gegen die Linkspartei in Berlin erhoben worden. An den Daten, die von Wissenschaftlern zu Parteipräferenz und Antisemitismus ermittelt wurden, lässt sich das zumindest bundesweit nicht ablesen. Danach war der Anteil der Befragten mit hohen Antisemitismus-Werten am größten unter denjenigen, die sich als Wähler der AfD oder des BSW identifizierten - jeweils mehr als jeder Zehnte. Am niedrigsten waren die Werte laut Studie bei Wählern von Grünen und der Linken.

Um dies zu ermitteln, legten die Forscher den Teilnehmern zwölf Aussagen vor, zu denen sie sich positionieren sollten. Darunter waren Sätze wie "Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß.", "Durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer." und "Der deutsche Schuldkomplex behindert den Freiheitskampf der Palästinenser."

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Nationalsozialistische Einstellung bei vielen

Die Umfrage fand vom 16. März bis zum 3. Juni statt: Die 2.507 Teilnehmer waren Menschen im Alter ab 16 Jahren, die ausreichende Deutschkenntnisse haben mussten, um einen umfangreichen Fragebogen auszufüllen. Die Studie von Leiter Oliver Decker und Mitherausgeberin Ayline Heller entstand in Kooperation mit der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung und der Otto Brenner Stiftung der IG Metall.

Der Hang zum Nationalsozialismus sei so stark verbreitetwie nie seit Beginn der Langzeitstudie, sagt Heller. Fast ein Viertel der Bevölkerung vertrete aktuell solche Einstellungen. Während Wähler mit rechtsextremen Einstellungen 2006 noch größtenteils ihr Kreuz bei CDU, CSU oder SPD gemacht hätten, so hätten diese inzwischen bei der AfD eine "politische Heimat" gefunden. Decker erklärt: "Was die AfD anbietet, ist ja die Fiktion einer homogenen Volksgemeinschaft."

Quelle: dpa