Krawalle wie Frankreich? Gewerkschaft sieht Polizei gut gerüstet

GdP-Chef Jochen Kopelke sieht deutsche Einsatzkräfte gut auf mögliche Ausschreitungen vorbereitet - und mahnt zugleich: Die Politik müsse die Anliegen junger Menschen ernst nehmen.

Nach den zum Teil massiv eskalierten Protesten in Frankreich läuft die Aufarbeitung. Neben den Randalierern stehen auch Polizei und Regierung in der Kritik. 19.10.2026 | 1:52 min

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht deutsche Einsatzkräfte besser auf mögliche Ausschreitungen vorbereitet als ihre Kollegen in Frankreich. "Ich glaube, dass die Qualität und Professionalität der deutschen Polizei eine andere ist", sagte GdP-Bundeschef Jochen Kopelke den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Donnerstagsausgaben). Er forderte von der Politik zugleich, die Anliegen junger Menschen ernst zu nehmen.

Wir setzen auf andere Taktiken, haben andere Ausrüstung. „ Jochen Kopelke, Gewerkschaft der Polizei

Hierzulande würden sich die Einsatzkräfte schon vor einer Versammlung in dem Einsatzraum vorbereiten, Demonstrationsrouten und etwaige Auflagen würden geklärt. Die Polizei hierzulande könne "auch Rädelsführer herausgreifen und den friedlichen Teil des Protests fortbestehen lassen". Alles sei stärker auf Kommunikation ausgelegt.

Schüler und Studenten protestieren europaweit für bessere Lern- und Studienbedingungen. Neben unter anderem Spanien, Frankreich, Italien und Albanien sind auch Aktionen in Deutschland geplant. 21.10.2026 | 2:05 min

Bündnis ruft zu Protesten in Deutschland auf

Nach gewalttätigen Protesten in Frankreich wächst auch in Deutschland die Sorge vor Ausschreitungen. Im Nachbarland gab es diese am Wochenende am Rande von Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem.

In Deutschland ruft ein Bündnis namens "Gen Z regelt das" für den 31. Oktober zu Protesten in zahlreichen Städten auf. Innenpolitiker und Polizeivertreter warnen vor einer Instrumentalisierung der Versammlungen durch linksextreme Kräfte.

"Wir müssen damit rechnen, dass wir Konflikte und gewalttätige Situationen erleben", sagte Kopelke weiter. Es gebe ein "gesteuertes, strukturiertes, europäisches Protestklientel", das im digitalen Raum gezielt mobilisiere und plane. Dies zeigten auch Festnahmen bei den Protesten in Frankreich.

Es ist nicht die zwölfjährige Schülerin, die sich über ihre Schultoilette beschwert. Dahinter stecken Gewalttäter, die jede Gelegenheit zur Eskalation nutzen „ Jochen Kopelke, Gewerkschaft der Polizei

Nach den Protesten in Frankreich will die Regierung unter anderem die Untersuchungshaft für Festgenommene verlängern, berichtet ZDF-Korrespondentin Freitag-Carteron aus Paris. 19.10.2026 | 1:37 min

Kopelke: Politik darf junge Menschen nicht ignorieren

Zugleich forderte Kopelke die Politik auf, die Anliegen junger Menschen zu berücksichtigen. "Wenn eine Generation sagt, dass das Bildungssystem nicht funktioniert, muss die Politik das ernst nehmen und darf nicht warten, bis die Straßen brennen." Die Schülerproteste für Klimaschutz in den vergangenen Jahren etwa seien hierzulande eine "sehr friedliche und eindrucksvolle Bewegung" gewesen. Die Politik habe "das ignoriert".

"Das Knistern in der Luft liegt auch daran, dass die Bundesregierung die größten Reformvorhaben seit Jahrzehnten anstrebt und wir zugleich erleben, wie Sondervermögen nicht in Schulen fließt", sagte Kopelke.

Die Polizei lasse sich aber nicht "für eine verfehlte Bildungs- oder Zukunftspolitik missbrauchen". "Wir sind Polizeibeamte und nicht die, die mit dem Schlagstock die schlechte Politik mancher Regierung verteidigen."

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Quelle: AFP