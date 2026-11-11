Bundeswehr-Studie: Pistorius nimmt Vorgesetzte in die Pflicht

Eine Studie zeigt: Drei von vier Bundeswehrsoldatinnen sind in ihrer Dienstzeit schon einmal sexuell belästigt worden. Wie will Verteidigungsminister Pistorius dagegen vorgehen?

Pistorius: "Es geht um Sicherheit für alle in der Truppe"

"Was mich am meisten bedrückt", so Verteidigungsminister Boris Pistorius ist, "dass so viele Taten unterschiedlicher Schwere schlicht nicht gemeldet werden." 11.11.2026 | 6:00 min

Sexuelle Belästigung ist in der Bundeswehr deutlich weiter verbreitet als bislang angenommen - und am häufigsten trifft sie Soldatinnen. Das ist das Ergebnis einer Dunkelfeldstudie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach wurden 75 Prozent der Soldatinnen und 35 Prozent der Soldaten im Laufe ihrer Dienstzeit mindestens einmal sexuell belästigt. Wie bewertet Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) diese Zahlen - und was will er dagegen unternehmen?

Im Interview mit dem heute journal macht Pistorius klar: Ein Alarmzeichen liege für ihn nicht allein in den Taten selbst, sondern vor allem darin, wie viele davon im Dunkeln bleiben.

Was mich am meisten bedrückt, (...) ist die Tatsache, dass so viele Taten unterschiedlicher Schwere schlicht nicht gemeldet werden (...). „ Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister

Sexuelle Belästigung sei Ausdruck "von mangelndem Respekt vor der Würde von Kameradinnen und Kameraden" und von einem "nicht verstandenen Werteverständnis der Bundeswehr und des Grundgesetzes".

In den vergangenen zwölf Monaten erlebten laut Studie... 38 Prozent der Soldatinnen und 16 Prozent der Soldaten verbales sexualisiertes Fehlverhalten

7 Prozent der Soldatinnen und 5 Prozent der Soldaten visuelles Fehlverhalten

9 Prozent der Soldatinnen und 3 Prozent der Soldaten körperliches sexualisiertes Fehlverhalten

Sowohl 2 Prozent der Soldatinnen als auch der Soldaten sexualisierte Gewalt Betroffene meldeten den Vorfall nicht, weil... ...sie kein Aufsehen im persönlichen und militärischen Umfeld erregen wollen. Zweithäufigste Ursache ist fehlendes Vertrauen in das Meldewesen, in militärische Strukturen und das soldatische Umfeld. Direkter sozialer Druck nach einer Meldung wird demnach erst nachrangig genannt.

Eine neue Studie zeigt: Sexualisiertes Fehlverhalten in der Bundeswehr ist offenbar häufiger als angenommen. Verteidigungsminister Pistorius will mit Maßnahmen konsequent durchgreifen. 11.11.2026 | 1:51 min

Wie will Pistorius gegen sexuelle Belästigung in der Bundeswehr vorgehen?

"Das eine ist mehr Prävention, mehr Aufklärung, mehr Sensibilisierung, mehr Fortbildung in allen Bereichen, auf allen Ebenen", so der Minister. Den wichtigsten Hebel aber sieht er bei der Führung. Künftig soll in die Beurteilung von Vorgesetzten einfließen, wie sie mit solchen Vorfällen umgegangen sind, denn diese würden "im Laufe der Zeit alle irgendwann bekannt".

Wer als Führungsposition hier keine Verantwortung zeigt und übernimmt, der kann halt keine gute Führungskraft mehr sein. „ Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister

Damit überhaupt mehr gemeldet wird, habe die Bundeswehr vor rund zehn Tagen eine Anlaufstelle beim Zentrum für Innere Führung geschaffen - laut Pistorius ausdrücklich außerhalb der Hierarchien der Truppe. Dort säßen nicht nur Uniformträger, sondern auch Fachleute für psychosoziale Beratung.

Eine komplett externe Meldestelle schließt er nicht aus, hält sie aber für nachrangig: "Für mich ist wichtiger, das Verhalten der Vorgesetzten zu ändern, und zwar von Grund auf."

Sexualisierte Gewalt in der Bundeswehr - kein neues Phänomen?

Dabei ist das Problem nicht neu: Schon 2017 unter Ursula von der Leyen ging es um sexualisierte Gewalt in der Bundeswehr. Warum das Dunkelfeld erst jetzt ausgeleuchtet wird, kontert Pistorius mit den Worten: "Die Frage richten Sie in dem Fall an den Falschen." Er sei seit dreieinhalb Jahren im Amt und habe die Dunkelfeldstudie Ende des vergangenen Jahres auf den Weg gebracht. Die Bundeswehr sei, soweit er wisse, die erste Armee Europas, die so etwas flächendeckend untersuche. Tatsächlich hatte das britische Verteidigungsministerium bereits im vergangenen Jahr eine vergleichbare Studie durchgeführt.

Die Bundeswehr habe sexuelles Fehlverhalten in der Truppe lange nicht untersucht aus Angst vor Rufschädigung, sagt Historikerin Karen Hagemann. Jetzt erst würden mutige Schritte gemacht. 11.11.2026 | 13:54 min

Dass strukturelle Probleme der Grund sein könnten, dass die Bundeswehr als Institution früher wenig Interesse an solchen Untersuchungen gezeigt habe, lässt Pistorius unwidersprochen.

Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Wer die Wirklichkeit nicht zur Kenntnis nehmen will, der macht solche Studien nicht. „ Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister

Trotz Mahnungen, er werde "viel Schmutz aufwirbeln" und dem Ansehen der Bundeswehr schaden, habe er auf der Studie bestanden - damit nicht länger "über gefühlte Zahlen oder gefühlte Wahrnehmungen", sondern über Fakten gesprochen werde. Auf dieser Grundlage werde nun gehandelt: Eine zweite und dritte Dunkelfeldstudie seien geplant, um die Wirkung der Maßnahmen zu messen und, wo nötig, nachzujustieren. Es gehe um mehr als vermeintlich harmlose verbale Übergriffe, so Pistorius: "Es geht um Kameradschaft, es geht um Sicherheit für alle in der Truppe."

Vorgesetzte in der Bundeswehr würden sich teilweise nicht vertrauenswürdig zeigen und Druck auf Betroffene ausüben, wenn Soldatinnen sexuelle Übergriffe melden, so ZDF-Korrespondent Röckerath. 11.11.2026 | 8:05 min

Quelle: ZDF