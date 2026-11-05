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Politik
Deutschland

Bundestag: Debatte zum Thema "15 Jahre Aufdeckung des NSU" live

Rechtsextremistisches Terrornetzwerk:Live: Debatte 15 Jahre nach Aufdeckung des NSU im Bundestag

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Im Bundestag wird 15 Jahre nach Aufdeckung des NSU über das rechtsextremistische Terrornetzwerk debattiert. Sehen Sie die Debatte über die Folgen und die Aufarbeitung hier live.

Angehörige von NSU-Opfern übergeben Unterschriften an Abgeordnete des Bundestages

Sehen Sie die Debatte über das rechtsextremistische Terrornetzwerk NSU im Bundestag hier im phoenix-Livestream.

23.10.2026

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, den 5. November 2026, ab 11:20 Uhr zum Thema "15 Jahre Aufdeckung des NSU - Der Opfer gedenken, der Verantwortung gerecht werden und heutige Bedrohungen ernst nehmen".

Der "Nationalsozialistische Untergrund" (NSU) ist ein ehemaliges rechtsextremistisches Terrornetzwerk. Die Gruppe existierte zwischen 1998 und 2011. Ihr werden zehn Morde zugeschrieben. Zwischen 2000 und 2006 tötete der NSU neun Menschen mit Migrationshintergrund, 2007 die Polizistin Michèle Kiesewetter. Neben den Morden sind die Rechtsterroristen auch für etliche Raubüberfälle und mehrere Bombenanschläge verantwortlich.

Terroristische Vereinigung NSU: Enttarnung vor 15 Jahren

Laut Bundesanwaltschaft bestand die Terrorzelle aus Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Zudem gab es ein Netzwerk an Unterstützern, dessen Umfang bis heute nicht vollständig aufgeklärt ist.

Nach einem Banküberfall nahmen sich Böhnhardt und Mundlos am 4. November 2011 in Eisenach das Leben. Zschäpe setzte daraufhin die gemeinsame Wohnung in Zwickau in Brand. Sie wurde später zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt im Gefängnis.

Die Angeklagte Beate Zschäpe betritt den Gerichtssaal im Oberlandesgericht München.

Das Oberlandesgericht München legt für Beate Zschäpe 24 Jahre Mindesthaft fest. Die NSU-Rechtsterroristin wurde unter anderem wegen Mordes verurteilt.

27.10.2026 | 0:19 min
Quelle: ZDF, dpa, EPD

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