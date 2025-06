... arbeitet als psychologische Psychotherapeutin. Sie ist spezialisiert auf Einsatzkräfte der Polizei, Bundeswehr und Feuerwehr. Zu ihren Schwerpunkten gehören Traumafolgestörungen. Sie war an der Klinik am Waldschlößchen in Dresden tätig mit dem Fokus auf Traumatherapie.

Böttcher: Wenn sie kommen, sagen viele: 'Machen Sie schnell etwas, damit das aufhört und ich wieder so werde wie früher.' Sie spüren, dass sie sich verändert haben. Diesen Zahn müssen wir ihnen aber leider ziehen - genau wie früher werden sie nicht mehr. Denn, was sie erleben mussten, hat sie geprägt. Aber die Symptome lassen sich deutlich reduzieren und bearbeiten.

Es gibt sehr klare Kriterien dafür, was eine Posttraumatische Belastungsstörung ausmacht. Zum einen sind da die Flashbacks - also das Erinnern, die Albträume oder Ähnliches. Dann gibt es die Übererregung, dazu zählen Schlafstörungen , innere Unruhe, Zittern, Gereiztheit oder auch Aggressivität.

Böttcher: Das ist leider das, was man öfter Mal in den Medien hört: Wenn Betroffene keine Hilfe bekommen, kann das mit einem Suizid enden. Damit, dass sie sich das Leben nehmen, weil sie sich so hilflos fühlen und einfach nicht mehr können. Das ist natürlich das, was wir gerne verhindern wollen.