Debatte um Migration:Kölner Silvesternacht: "Hilflos gefühlt"
Hunderte Frauen wurden Silvester 2015 in Köln Opfer sexueller Straftaten. Auch in anderen Städten kam es zu Übergriffen. Wie Betroffene und Experten heute auf die Taten blicken.
Michelle will nur kurz auf die Toilette am Kölner Hauptbahnhof in der Silvesternacht 2015, doch dann wird aus "kurz" eine Erfahrung, die sie noch lange beschäftigt. Es ist gegen 0:30 Uhr, Michelle hat sich mit ihrem Freund und dessen Bruder das Feuerwerk am Rhein angeschaut. Dann gehen sie zum Bahnhof:
"Ich wurde von meinen Begleitern getrennt und dann waren ganz viele Menschen um mich herum. Dann ist jemand auf mich zugekommen, hat mich angeschaut und hat mir dann fest zwischen die Beine gegriffen." So etwas erlebten hunderte Frauen in dieser Nacht. Es wurden mehr als 1.200 Anzeigen erstattet, etwa 500 davon wegen Sexualdelikten, auch wegen Vergewaltigung.
Dazu massenhaft Diebstähle: Portemonnaies, Handys. Auch Michelles Geldbörse war plötzlich weg - mit allen Ausweisen. Die Täter: Junge Männer meist nordafrikanischer Herkunft, viele davon Flüchtlinge, alkoholisiert, unter Drogen. Schockmomente für die Frauen, Entsetzen, Ausgeliefertsein.
"Man versucht, da irgendwie rauszukommen, es geht nur noch der Überlebensinstinkt an," erzählt Michelle im Rückblick.
Strafrechtliche Aufklärung ernüchternd
Die Polizei wirkt machtlos, viel zu wenige Beamte, mit dieser Eskalation hatten sie im Vorfeld nicht gerechnet. Die Brisanz der Ereignisse wird anfangs unterschätzt, das ändert sich, als die Wucht der Taten publik wird. Der Polizeipräsident muss gehen, es gibt einen Untersuchungsausschuss des Landtags mit einem 1.300-Seiten-Bericht und die strafrechtliche Aufklärung.
Thomas Schulte war Leiter der Ermittlungsgruppe, die die Taten aufklären sollte. Knapp 150 Beamte hatte er im Team, eine ungewöhnlich hohe Zahl. Die Ausbeute der langwierigen Polizeiarbeit aber ernüchternd, weil die Beweisführung schwierig ist: Menschenmassen in Dunkelheit, schummrige Kamerabilder.
Staatsanwaltschaft Köln: 354 Beschuldigte, 39 Urteile
Laut Staatsanwaltschaft Köln gab es insgesamt 354 namentlich Beschuldigte. Es fielen 39 Urteile, davon nur zwei wegen sexueller Nötigung, beide mit Bewährung.
"Die Täter kamen aus einem Kulturkreis, wo der Umgang mit Frauen anders ist", sagt Schulte. "Man wird von einer Frau nicht angelacht. Eine Frau läuft verschleiert rum." Die kämen dann hierher, wo Frauen lächelten, kein Kopftuch tragen, freundlich seien. "Und das war dieser Cultural clash, wo die Täter tatsächlich meinen, das ist Freiwild. Die sind willig, und mit denen können wir machen, was wir wollen", sagt Schulte.
Und weil viel zu wenig Polizei vor Ort war, gab es niemanden, der bremsen konnte.
Konfliktforscher: "Gewaltbremsen fehlen"
"In dieser Situation passiert etwas Psychologisches", sagt Prof. Andreas Zick, Konfliktforscher an der Uni Bielefeld, "es gibt Gewalt. Sie macht Spaß, es eskaliert. Man fühlt sich stark, der Selbstwert steigt und Gewaltbremsen fehlen. Auf dem Platz werden Aggression und Gewalt zu einer Norm für alle anderen, und dann regiert nur noch Gewalt."
Die oft gestellte Frage: Was haben die Taten mit der Kultur in den Herkunftsländern zu tun? Viel, sagt Ahmad Mansour, Psychologe und Islamismus-Experte. Er kam als arabischer Israeli zum Studium nach Deutschland. "Es war traumatisch am Anfang", sagt er.
"Da kann man sich vorstellen, was das mit Menschen macht, die mit 17 oder 18 Jahren herkommen." In Köln, sagt er, seien es junge Männer gewesen, die so sozialisiert seien, dass eine Frau "ins Haus gehört". Dass sie "bedeckt gehen" solle.
Mansour fordert frühe Wertevermittlung für Geflüchtete
Mansour fordert eine Begrenzung des Zuzugs, um mit denen, die schon da seien, umgehen zu können. Die Wertevermittlung müsse schon früh beginnen: in Kitas, Schulen oder Universitäten. "Kulturen sind nicht biologisch vererbt, man kann sie verändern, jeder ist erreichbar." Das sieht auch Konfliktforscher Zick so:
Polizist Thomas Schulte sagt, dass die Justiz, die Jugendämter, die Ausländerämter und die Polizei eng zusammenarbeiten müssten. Die Minderheit der Intensivtäter müsse konsequent bestraft und abgeschoben werden.
Und Michelle? Ihr Blick auf die Flüchtlinge hat sich auch durch Köln nicht verändert. "Menschen, die Hilfe brauchen, müssen wir helfen", sagt sie. "Hass gegen Hass, das bringt nichts."
Peter Böhmer und Martin Schiffler berichten aus dem ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.
