Treffen in Berlin: Merz und Macron betonen Freundschaft

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben in weltpolitisch schwierigen Zeiten einmal mehr die Bedeutung der deutsch-französischen Partnerschaft betont. "Wir stehen auf dem Fundament einer über Jahrzehnte gewachsenen engen deutsch-französischen Freundschaft. Und wir beide empfinden dies als eine große Verpflichtung, daran auch in den nächsten Jahren weiterzuarbeiten", sagte Merz zum Beginn eines Arbeitsbesuchs von Macron in Berlin.

Freundschaftliche Worte zur Begrüßung

Das deutsch-französische Verhältnis sei ihm auch persönlich sehr wichtig, betonte der Kanzler, der seinen Gast auf Französisch mit "Bienvenue à Berlin" (Herzlich willkommen in Berlin) begrüßte. Er wies darauf hin, dass nach ihm mittlerweile mehr als die Hälfte seines Kabinetts zu Antrittsbesuchen in Frankreich gewesen sei.

"Macron und Merz sind sich einig, was Europa leisten muss, in Zeiten mit dem Ukraine-Krieg und Donald Trump im Weißen Haus", erklärt die Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, Diana Zimmermann. "Die Rüstungsindustrie voranzutreiben, das ist ein gemeinsames Projekt" - doch schon da "hakt es tatsächlich", sagt sie. Unterschiedliche nationalen Interessen stünden hier dem Gemeinwohl entgegen. Unterschiedliche Auffassungen gebe es auch "in Sachen Israel".

Einigung im Zollstreit?

Merz deutete allerdings an, dass im Handelsstreit zwischen der EU und den USA eine Einigung bevorstehen könnte. Vor seinem Treffen mit Macron hatte er am Abend in Berlin gesagt, man werde unter anderem über die "aktuelle Handelspolitik" beraten, "zu der wir in diesen Minuten hören, dass es möglicherweise Entscheidungen geben könnte".