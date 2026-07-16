Nach Auslieferung an Deutschland:Rechtsextremistin Liebich in Männervollzug verlegt
Die verurteilte Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich wird in den Männervollzug verlegt, so das Justizministerium Sachsen. Liebich wurde am Mittwoch nach Deutschland ausgeliefert.
Die unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilte Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich ist in eine Justizvollzugsanstalt für Männer eingeliefert worden. Wie ein Sprecher des sächsischen Justizministeriums in Dresden am Donnerstag sagte, entschied die Leitung des Frauengefängnisses Chemnitz, dass Liebich ihre Haftstrafe im Männervollzug verbüßen solle.
Änderung des Geschlechtseintrags
Liebich hatte ihren Geschlechtseintrag von männlich in weiblich ändern lassen, was Kritiker wie Bürgerrechts- und Transgenderorganisationen für eine gezielte Provokation des Rechtsextremisten gegen das neue Selbstbestimmungsgesetz halten.
Liebich soll eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren verbüßen. Das Amtsgericht Halle in Sachsen-Anhalt verurteilte die früher unter dem Vornamen Sven bekannten Rechtsextremistin im Juli 2023 wegen Volksverhetzung und anderer Delikte wie übler Nachrede und Billigung eines Angriffskriegs.
Auslieferung aus Tschechien
Zum Haftantritt im Chemnitzer Frauengefängnis erschien Liebich im August vergangenen Jahres nicht und setzte sich ab. Anfang April wurde Liebich in Tschechien auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls festgenommen und am Mittwoch nach Deutschland ausgeliefert.
Dem sächsischen Justizministerium zufolge wurde Liebich noch am Abend in die Justizvollzugsanstalt für Männer in Zeithain im Landkreis Meißen gebracht.
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