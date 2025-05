CSU-Politiker bei "Lanz": Guttenberg vermisst große Debatten

"Wir haben einen wirklich sehr engen Zeitraum, wo es jetzt darauf ankommt, Europa davor zu bewahren, in eine Richtung zu driften, wie wir es in den USA in den letzten Jahren betrachten konnten." Mahnende Worte von Karl-Theodor zu Guttenberg, der von 2011 bis 2021 in den USA gelebt hatte.