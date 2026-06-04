Reformpaket der Bundesregierung: Winkel kritisiert Rentenerhöhung

Johannes Winkel (CDU) kritisiert bei "Markus Lanz" die Rentenerhöhung zulasten von Familien und Studierenden. Adis Ahmetović (SPD) mahnt zu mehr Geschlossenheit in der Koalition.

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 3. Juni 2026 in voller Länge. 03.06.2026 | 75:44 min

Mit der Ankündigung eines großen Reformpakets, das am 30. Juni im Koalitionsausschuss noch vor der parlamentarischen Sommerpause beschlossen werden soll, läuft Schwarz-Rot erneut Gefahr, Erwartungen zu schüren, die sich am Ende kaum erfüllen lassen. Die "Wirtschaftswoche" sprach bereits vom "High June in Berlin - für die Regierung insgesamt und den Kanzler im Besonderen".

Mittlerweile bemühen sich Vertreter der Koalition jedoch, die Erwartungen an diesen Stichtag spürbar zu dämpfen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz betonte inzwischen, dass von dem Treffen kein "Big Bang" zu erwarten sei.

Rente, Pflege, Steuern: Schwarz-Rot hat Reformen angekündigt, doch deren Umsetzung lässt auf sich warten. Wie handlungsfähig ist die Koalition? 31.05.2026 | 4:06 min

Winkel fordert konkrete Reformen statt Ankündigungen

Passend dazu forderte der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, am Mittwochabend bei "Markus Lanz" ein Ende der "ständigen Achterbahnfahrt" von Ankündigungen. Gleichzeitig zeigte er sich gespannt, was an diesem konkreten Datum tatsächlich herauskomme.

Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich kann Ihnen nur eines sagen: Es ist nicht so klug, sich andauernd selber Fristen zu setzen. „ Johannes Winkel, Vorsitzender der Jungen Union

Eine Frist jedoch, so Winkel, ergäbe sich aufgrund der Tatsache, "dass wir im nächsten Haushaltsjahr 60 Milliarden Euro brauchen." "In diesem Jahr müssen die Reformen kommen. Ob, die am 30. Juni kommen, oder am 1. Juli ist ehrlicherweise nicht so wichtig. Aber sie müssen kommen", sagt Winkel.

Zum 1. Juli steigt die Rente in Deutschland um 4,24 Prozent. Als Grund für die Erhöhung nennt Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas die positive Lohnentwicklung. 05.03.2026 | 0:15 min

Scharfe Kritik übte Winkel an der zum 1. Juli 2026 wirksam werdenden Rentenerhöhung von 4,24 Prozent. Diese schlage allein in diesem Jahr mit rund 20 Milliarden Euro zu Buche.

Winkel kritisiert mögliches Aus der BAföG-Reform

Zugleich werde über die Nichtanhebung des BAföG gestritten, obwohl dafür lediglich etwa 100 Millionen Euro nötig wären. Auch beim Elterngeld werde gespart.

Das ist einfach eine ganz schlechte und schiefe Prioritätensetzung. „ Johannes Winkel, Vorsitzender der Jungen Union

In der aktuellen Haushaltslage müsse zwar gespart werden, jedoch ließe sich ein fairer Ausgleich finden. Denkbar wäre etwa, die Rentenerhöhung zum Beispiel auf 3 Prozent leicht zu drosseln, um im Gegenzug die Wohnkostenpauschale beim BAföG zu erhöhen und Kürzungen beim Elterngeld zu verhindern. Dass dies nicht geschehe, zeige eine völlig schiefe Prioritätensetzung.

Winkel: Boomer-Generation finanziell am besten ausgestattet

Winkel bemängelte zudem, in Union und SPD sei vielfach die Auffassung verbreitet, der zahlenmäßig starken Boomer-Generation könne man nichts zumuten. Das entspreche jedoch nicht seiner Erfahrung: "Es gibt natürlich auch dort Armut, das ist gar keine Frage. Aber im Grunde genommen ist es die finanziell bestausgestattete Generation, die Deutschland je hatte."

Neuer Ärger in der Regierungskoalition: Die SPD im Bundestag widerspricht Aussagen von Forschungsministerin Bär (CSU), die nicht mehr mit einer schnellen Bafög-Reform rechnet. 31.05.2026 | 1:53 min

Die im Koalitionsvertrag vereinbarte BAföG-Reform soll eigentlich im Juli vom Kabinett beschlossen werden. Forschungsministerin Dorothee Bär stellt die geplante Erhöhung nun jedoch infrage. Studierende seien in Deutschland privilegiert, sagte sie mit Verweis auf fehlende Studiengebühren und staatliche Unterstützung. Ein Nebenjob neben dem Studium sei kein Problem, ein "Vollkaskostudium" werde es nicht geben.

Ahmetović übt Kritik an Forschungsministerin Bär

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetović, übte bei "Markus Lanz" scharfe Kritik an der Aussage von Dorothee Bär.

Diese Aussage ist natürlich eine harte Backpfeife für viele Studierende in diesem Land. Zu glauben, es wäre eine Wohlfühlgeneration, verkennt ja die Herausforderungen, vor der sich diese junge Generation befindet. „ Adis Ahmetović, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

Ahmetović sah genau in dieser Debatte einen Grund dafür, dass Dreiviertel der Menschen in Deutschland mit der Arbeit der Regierungskoalition unzufrieden seien: "Weil wir immer wieder Reförmchen für Reförmchen droppen lassen, ohne dass wir ein einheitliches Bild abgeben."

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