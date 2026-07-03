Siegmund zur Wahl in Sachsen-Anhalt: Bereiten uns seit Jahren vor

Siegmund (AfD) will in Sachsen-Anhalt Ministerien streichen. Die AfD suche Personal und betreibe Kaderschmieden für eine Regierungsübernahme, berichtet Journalist Justus Bender.

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 2. Juli 2026 in voller Länge. 02.07.2026 | 61:04 min

Was wäre, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt Teil der Landesregierung wird? "Wir möchten mindestens ein bis zwei Ministerien streichen", sagte AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund am Donnerstagabend bei "Markus Lanz".

AfD plant Einsparungen bei Landesministerien

Die Landesverwaltung sei immer größer geworden und habe sich "aufgebläht". Der AfD-Politiker betonte: "Das ist auch ein Anspruch, dass wir an uns selbst sparen." Welche Ministerien genau die AfD in Sachsen-Anhalt abschaffen möchte, ließ Siegmund noch offen: "Das werde ich Ihnen vor der Wahl nicht verraten (...). Ein paar Überraschungen brauche ich noch (...) nach der Wahl."

"Die Leute in diesem Land interessiert nicht, ob ich jetzt das Bildungsministerium mit dem Wissenschaftsministerium zusammenlege", sagte er weiter.

Die Leute in diesem Land interessiert es, wie wir die Inflation in den Griff bekommen, wie sie ihre Städte wieder sicher bekommen. „ Ulrich Siegmund (AfD) Spitzenkandidat Sachsen-Anhalt

Operative Fragen sollten nicht von politischen Fragen ablenken, so Siegmund. Er gab sich selbstbewusst: "Ich möchte bei der Sache bleiben. Ich möchte die politischen Fragen dieser Zeit lösen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir aktuell bei 42 Prozent in Sachsen-Anhalt stehen."

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Bender: AfD bildet Personal zur Regierungsübernahme aus

Justus Bender, stellvertretender Leiter des Politikressorts der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", erklärte, dass die AfD "sehr weitreichende Vorbereitungen" für eine Regierungsübernahme in Sachsen-Anhalt getroffen habe. Offenbar gebe es eine Kabinettsliste. "Die haben sie schon. Über die geben sie auch nicht Auskunft."

Innerhalb der AfD laufe außerdem eine bundesweite Suche nach Personal. Dabei gehe es nicht nur um Staatssekretäre und Minister:

Die fangen schon an, Referenten und Büroleiter auszubilden - und das alles in Akademien und richtigen Kaderschmieden. „ Justus Bender, Journalist

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Bender: Regierungsbeteiligung könnte unmittelbar bevorstehen

So suche beispielsweise die Schwarz-Rot-Gold Akademie nach "Referenten aus den Landtagen, die sich besonders durch Fleiß oder ideologische Loyalität hervortun": "Die lernen, einen Haushalt zu schreiben. Die lernen, eine Rede zu schreiben. Der gesamte Apparat wird daraufhin ausgebildet."

In Deutschland werde seit Jahren über eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD geredet. Bender sagte:

Es muss allen klar sein: Die bereiten das genau so lang auch schon vor und es steht möglicherweise unmittelbar bevor. „ Justus Bender, Journalist

Das sei für alle in Deutschland, "die eine AfD-Regierung kritisch sehen", mit Gänsehaut verbunden, so Bender.

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Siegmund: "Wir brauchen gute Leute"

"Ich staune gerade, dass das bei einigen Leuten Gänsehaut hervorruft, wenn man sich qualitativ auf eine Regierungsverantwortung vorbereitet", erwiderte Siegmund.

Bender entgegnete: "Sie sind gesichert rechtsextrem. Sie sind nicht eine Partei wie jede andere." Darauf ging Siegmund nicht ein. Stattdessen bestätigte er Benders Berichte über die AfD-Kaderschmieden: "Das ist völlig korrekt. Wir bereiten uns seit mehreren Jahren darauf vor. Wir brauchen gute Leute. (...) Wir möchten auf Qualität setzen."

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Bender: AfD sucht rechtsextremes Personal

Bender widersprach: "Entschuldigung, es werden auch Rechtsextreme gesucht." Er berief sich auf Informationen des hessischen AfD-Landessprechers Andreas Lichert. Lichert rechne damit, dass viele AfD-Vertreter aus Schnellroda in eine AfD-Regierung eintreten würden. Im sachsen-anhaltischen Schnellroda gibt es eine weitere AfD-Kaderschmiede. Bender berichtete:

Das sind Leute, die haben ein Problem mit einer liberalen Parteiendemokratie. (...) In rechts gerichteten Burschenschaften werden momentan gezielt Juristen gesucht. „ Justus Bender, Journalist

Siegmund entgegnete: "Ich bin erstaunt, dass Sie über die Kabinettsvorbereitungen offenbar mehr wissen als ich. (...) Das kann ich so nicht bestätigen." Er sagte: "Wir gucken uns die Menschen vorurteilsfrei an. Bei uns gibt es keine Gesinnungsprüfung."

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