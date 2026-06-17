Adamek zu Islamismus in Deutschland: Haben ein gewaltiges Problem

Bei "Markus Lanz" warnt Güner Balci vor einem "ultrareaktionären" Islam. Lamya Kaddor kritisiert widersprüchliche Aussagen des Verfassungsschutzes zum Islamismus.

Adamek: "Wir haben ein Problem, und zwar ein gewaltiges"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 16. Juni 2026 in voller Länge. 16.06.2026 | 74:20 min

Vor rund zwei Wochen warnte der Verfassungsschutz vor einer schleichenden islamistischen Unterwanderung von Politik und Gesellschaft. Als besonders anfällig gelten demnach die SPD und die Linke.

Im Fokus der Warnungen steht vor allem die Muslimbruderschaft. Statt auf offene Gewalt setzt diese Organisation darauf, die Demokratie schleichend zu untergraben. Vorwürfen zufolge nutzt sie die Freiheiten des Rechtsstaates strategisch aus, um sie letztlich abzuschaffen und ein totalitäres, von der Scharia geprägtes Gesellschaftsbild zu zementieren.

Lamya Kaddor, religionspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, zeigte sich bei "Markus Lanz" überrascht über die Aussage des Präsidenten des Verfassungsschutzes. Sie kenne ihn und spreche regelmäßig mit ihm über Islamismus; eine solche Einschätzung habe er ihr zuvor nie mitgeteilt. Noch einen Monat zuvor habe das Bundesinnenministerium auf eine Anfrage erklärt, es gebe keinen nennenswerten Anstieg und keine erhöhte Gefahr.

Ich finde das schon sehr widersprüchlich und ich hätte gern mal eine einheitliche Antwort. „ Lamya Kaddor, religionspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion

Wegen seiner verfassungsfeindlichen Grundhaltung wurde der islamistische Verein "Muslim Interaktiv" vom Bundesinnenministerium verboten. 05.11.2025 | 1:31 min

Sascha Adamek: Muslimbruderschaft infiltriert politische Parteien

Sascha Adamek, "FOCUS Online"-Korrespondent, wurde deutlicher und konkreter: "Wir haben ein Problem, und zwar ein gewaltiges."

Adamek warnte, dass die Muslimbruderschaft als geheime Organisation strategisch den Anschluss an die Politik suche - was ihr auch zeitweise gelinge. Als konkretes Beispiel nannte er Berlin unter dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), der die Stadt von 2014 bis 2021 regierte.

Gerade in Berlin hat diese Muslimbruderschaft die Parteien infiltriert, wie die SPD, wie die Grünen, insofern, dass es möglich gemacht wurde, dass Vereine, die vor ein paar Jahren noch im Verfassungsschutzbericht standen, heute rausgenommen wurden. „ Sascha Adamek, "FOCUS Online"-Korrespondent

Güner Balci: Eheberatung für 14-Jährige Mädchen

Auch die Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln Güner Balci sagte, die Muslimbruderschaft sei eine "sehr ernst zu nehmende extremistische, weltweite politische Bewegung, die ein reaktionäres Islamverständnis, zum Konsens erklären möchte."

Es geht auch nicht um die individuelle Wahl zu einem Kopftuch. Es geht darum: Wir haben in einer Moscheegemeinde gesehen, dass Eheberatung für 14-Jährige Mädchen offiziell angeboten wird. „ Güner Balci, Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln

Balci kritisierte, gegen rechtsextreme Organisationen würden klare Grenzen gezogen, während bei anderem Extremismus, etwa Islamismus, eine andere Wahrnehmung vorherrsche.

Samet Er arbeitet als De-Radikalisierungsberater im Strafvollzug. Sein Ziel ist es, Islamisten Wege aufzeigen, sich aus der Szene zu lösen. 08.09.2025 | 1:29 min

Balci warnt vor "ultrareaktionärem" Islam

"Es gibt zunehmend einen "Mainstream-Islam", der ultrareaktionär ist. Politiker verstehen das nicht, weil das mit ihrer Lebenswelt wenig zu tun hat."

Immer wieder kritisierte die Integrationsbeauftragte Balci die strikte Trennung von Frauen und Männern in diesem "ultrareaktionären" Islam, die sie als "für uns tatsächlich Steinzeit" bezeichnete.

Für die freie Entscheidung, ein Kopftuch zu tragen oder nicht, würde sie nach eigenen Worten "ihr Leben geben". Zugleich zeigte sie keinerlei Toleranz gegenüber dem Kopftuchzwang für sechsjährige Mädchen oder Zwangsverheiratungen.

Im Nationalrat in Österreich wurde beschlossen, dass künftig Mädchen unter 14 Jahren in Schulen kein Kopftuch tragen dürfen. Bei Verstößen drohen ab dem kommenden Schuljahr Sanktionen. 11.12.2025 | 2:07 min

Hitzige Debatte bei "Lanz"

Sascha Adamek sprach davon, dass es für einige dieser Probleme Lösungen geben würde und dass man für diese nicht einmal das Grundgesetz ändern müsste: "Wir haben zum Beispiel das kleine Mittel der Schulordnung, und dieses könnte zum Beispiel eine Kleiderordnung feststellen, wo das Kopftuch für kleine Mädchen bis zu einem gewissen Alter verboten wird."

Laut einer Befragung werden rund neun Millionen Menschen im Alltag, im Job oder bei Behörden benachteiligt. Musliminnen mit Kopftuch sind besonders betroffen. Stefan Schlösser mit den Details. 10.03.2026 | 1:37 min

In der zeitweise äußerst hitzig geführten Debatte bei "Markus Lanz" stellte Lamya Kaddor fest, "dass Repression alleine nicht helfen wird." und fügte ein wenig resignierend hinzu:

Was mich als Muslimin insgesamt ärgert, [ist,] dass wir viel über Islamismus reden, aber selten um muslimisches Leben. „ Lamya Kaddor, religionspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion

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