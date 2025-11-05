Muslim Interaktiv: Dobrindt verbietet islamistische Vereinigung

Eilmeldung
"Muslim Interaktiv":Innenministerium verbietet islamistische Vereinigung
|
Innenminister Dobrindt hat die islamistische Vereinigung "Muslim Interaktiv" verboten. Gegen weitere Vereine laufen vereinsrechtliche Ermittlungen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die islamistische Gruppierung Muslim Interaktiv verboten. Der Verein richte sich "mit seinem Zweck und seiner Tätigkeit gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung", erklärte das Ministerium am Mittwoch.
Seit dem frühen Morgen finden demnach aufgrund gerichtlicher Anordnungen Durchsuchungen in sieben Objekten in Hamburg statt. Zudem würden im Rahmen vereinsrechtlicher Ermittlungsverfahren gegen die Vereine Generation Islam und Realität Islam zwölf Objekte in Berlin und Hessen durchsucht.
Mehr dazu in Kürze.
Quelle: AFP, dpa
