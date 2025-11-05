  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Muslim Interaktiv: Dobrindt verbietet islamistische Vereinigung

Eilmeldung

"Muslim Interaktiv":Innenministerium verbietet islamistische Vereinigung

|

Innenminister Dobrindt hat die islamistische Vereinigung "Muslim Interaktiv" verboten. Gegen weitere Vereine laufen vereinsrechtliche Ermittlungen.

Demonstration der Gruppe Muslim Interaktiv gegen angebliche Zensur (Archiv).

Demonstration der Gruppe Muslim Interaktiv gegen angebliche Zensur (Archivfoto).

Quelle: Imago

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die islamistische Gruppierung Muslim Interaktiv verboten. Der Verein richte sich "mit seinem Zweck und seiner Tätigkeit gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung", erklärte das Ministerium am Mittwoch.

Seit dem frühen Morgen finden demnach aufgrund gerichtlicher Anordnungen Durchsuchungen in sieben Objekten in Hamburg statt. Zudem würden im Rahmen vereinsrechtlicher Ermittlungsverfahren gegen die Vereine Generation Islam und Realität Islam zwölf Objekte in Berlin und Hessen durchsucht.

Mehr dazu in Kürze.

Islamismus-Präventionsprojekt „Spiel Dich frei"

Wie können Jugendliche davon abgehalten werden, sich zu radikalisieren? "Forum"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid besucht das Islamismus-Präventionsprojekt "Spiel Dich frei".

01.11.2019 | 14:52 min
Quelle: AFP, dpa

Mehr zu Islamismus und Radikalisierung

  1. Ein Fahrzeug der Polizei fährt am 02.11.2025 an dem Bereitschaftsgericht vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin vorbei.

    Festnahme in Berlin:22-Jähriger unter Terrorverdacht: Handy wird untersucht

    mit Video
  2. Samet Er, De-Radikalisierungsberater

    Hilfe im Strafvollzug:Berater für De-Radikalisierung

    1:29 min
  3. Ein Fernseher zeigt einen verpixelten Mann mit Messers in den Händen.
    Interview

    Mannheim, Solingen, München:Wer ist anfällig für Islamismus?