SEK-Einsatz in Berlin: Islamistischer Anschlag geplant? Festnahme

Er soll einen Anschlag mit dschihadistischem Hintergrund geplant haben: Bei einem SEK-Einsatz in Berlin ist ein 22-Jähriger festgenommen worden.

Mutmaßliche Anschlagspläne: Ermittler nehmen Mann in Berlin fest(Symbolfoto) Quelle: dpa

Die Polizei hat in Berlin einen Mann festgenommen, der einen islamistischen Anschlag geplant haben soll. Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der 22-Jährige syrische Staatsbürger soll am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Material für Sprengsatz sichergestellt

Es gehe um die Planung eines dschihadistisch motivierten Anschlags, sagte der Sprecher. Details zum möglichen Anschlagsort wurden zunächst nicht bekannt. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll der Mann ein Ziel in der Hauptstadt im Blick gehabt haben.

Der Zugriff sei bereits am Samstag im Bezirk Neukölln erfolgt. Es sei ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt gewesen, sagte der Sprecher. Dabei wurden demnach auch Materialien sichergestellt, die zum Bau von Sprengsätzen geeignet sind.