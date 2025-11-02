  3. Merkliste
SEK-Einsatz in Berlin: Islamistischer Anschlag geplant? Festnahme

SEK-Einsatz in Berlin:Islamistischer Anschlag geplant? Festnahme in Berlin

Er soll einen Anschlag mit dschihadistischem Hintergrund geplant haben: Bei einem SEK-Einsatz in Berlin ist ein 22-Jähriger festgenommen worden.

Das Logo der Polizei auf der Dienstkleidung eines Polizisten der vor einem Blaulicht steht. (Symbolfoto)

Mutmaßliche Anschlagspläne: Ermittler nehmen Mann in Berlin fest(Symbolfoto)

Quelle: dpa

Die Polizei hat in Berlin einen Mann festgenommen, der einen islamistischen Anschlag geplant haben soll. Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der 22-Jährige syrische Staatsbürger soll am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Material für Sprengsatz sichergestellt

Es gehe um die Planung eines dschihadistisch motivierten Anschlags, sagte der Sprecher. Details zum möglichen Anschlagsort wurden zunächst nicht bekannt. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll der Mann ein Ziel in der Hauptstadt im Blick gehabt haben.

Das Logo der TikTok-App ist auf einem iPhone zu sehen.

TikTok ist bei Jugendlichen beliebt – auch als Infoquelle. In Rheinland-Pfalz steht ein 17-Jähriger vor Gericht: Er soll IS-Propaganda verbreitet und einen Anschlag geplant haben.

02.05.2025 | 1:36 min

Der Zugriff sei bereits am Samstag im Bezirk Neukölln erfolgt. Es sei ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt gewesen, sagte der Sprecher. Dabei wurden demnach auch Materialien sichergestellt, die zum Bau von Sprengsätzen geeignet sind.

Quelle: AFP, dpa
