Große Reformen: Koalitionsausschuss berät Arbeitsprogramm

Der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD ist nach der Sommerpause zuammengekommen. Er stellt das Programm für den Herbst zusammen. Die Punkte sollen dann vorgestellt werden.

Der Koalitionsausschuss trifft sich im Bundeskanzleramt in Berlin. Quelle: AP

Die Spitzen von Union und SPD sind in Berlin zur ersten Sitzung des Koalitionsausschusses nach einer vergleichsweise turbulenten Sommerpause zusammengekommen. Nun soll es um das Arbeitsprogramm für das zweite Halbjahr gehen.

Zahlreiche Problemthemen sind ungelöst: von nötigen Reformen des Sozialsystems etwa beim Bürgergeld bis hin zu einer viele Milliarden Euro großen Lücke im Bundeshaushalt. Bei der Sitzung wollen sich die Koalitionäre auf eine Liste mit Projekten einigen, die von den Parteichefs bei einem Pressetermin vorgestellt werden soll.

Große Investitionen und neue Rekordschulden – so sieht der Haushalt 2026 aus. Die Opposition kritisiert die Pläne, ab 2027 wird eine riesige Haushaltslücke erwartet. 31.07.2025 | 2:42 min

Klingbeil kündigt weitreichende Reformen an

Er sei "ein wichtiges Treffen in diesem Bemühen, tatsächlich im Herbst zu großen Reformen zu kommen", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch in Berlin. Zudem wolle man über den Haushalt 2027 sprechen. Für diesen würden "große Einsparungen und Umschichtungen" nötig sein. "Darüber wird der Koalitionsausschuss beraten."

Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil bekannte sich in der "Zeit" zu weitreichenden Reformen. "Schröder hat mutige Reformen angepackt", sagte der SPD-Co-Vorsitzende in Anspielung auf die Agenda 2010-Reformen des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder. "Auch heute brauchen wir umfassende Reformen, damit unser Sozialstaat stark, aber auch bezahlbar bleibt und besser funktioniert."

Ist das Bürgergeld sozial gerecht oder oder ein Signal in die falsche Richtung? 17.12.2024 | 9:20 min

Regierungssprecher betont gemeinsame Interessen beider Seiten

Es gebe unterschiedliche Interessen in der Koalition, räumte der Regierungssprecher mit Blick auf Union und SPD ein. Das Ziel sei, diese Interessen auszugleichen und "irgendwo einen Kompromiss zu finden". Man wolle Einsparungen und die Sicherheit der sozialen Systeme, die bezahlbar bleiben müssten. Man müsse die enormen Zuwächse bei den Ausgaben unter Kontrolle bekommen.

Dieses Interesse verbindet alle Seiten, es verbindet auch alle Seiten, dies sozial verträglich zu machen und gerecht zu machen. „ Stefan Kornelius, Regierungssprecher

Das betonte Kornelius angesichts eines verbalen Schlagabtausches über Steuererhöhungen und Einsparungen im Sozialsystem. Klingbeil warnte in der "Zeit", dass man mit Reformen "nicht Gräben vertiefen" dürfe. Wichtig sei, dass es "am Ende gerecht zugeht und alle ihren Teil zum Reformpaket beitragen".

Zentrales Planungsgremium stellt Programm auf

Der Koalitionsausschuss gilt als zentrales Planungsgremium des Bündnisses von CDU, CSU und SPD und soll mindestens einmal im Monat beraten. Er befasst sich mit "Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, die zwischen den Koalitionspartnern abgestimmt werden müssen, und führt in Konfliktfällen Konsens herbei", wie es im Koalitionsvertrag heißt. Dem Ausschuss gehören zehn Männer und nur eine Frau an - Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas.

Von der CDU sitzen neben Kanzler Friedrich Merz Fraktionschef Jens Spahn und Generalsekretär Carsten Linnemann am Tisch, von der SPD neben Bas Vizekanzler und Parteichef Lars Klingbeil und Fraktionschef Matthias Miersch. Die CSU hat Parteichef Markus Söder, Innenminister Alexander Dobrindt und den Vorsitzenden der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Hoffmann, benannt. Dazu kommen Kanzleramtschef Thorsten Frei und Klingbeils Staatssekretär für das Vizekanzleramt, Björn Böhning, die die Sitzungen vorbereiten.

Die Koalition sei sich einig über einen "Reformbedarf im Sozialversicherungssystem". SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sieht jedoch das Problem darin, dass "zu wenige ins System einzahlen". 01.09.2025 | 5:24 min