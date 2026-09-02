Neues Kita-Gesetz vom Kabinett gebilligt: Was es beinhaltet

Alle vierjährigen Kinder sollen künftig standardisiert auf Sprache und Entwicklung getestet werden. Das soll laut Familienministerin Prien zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen.

Die Bundesregierung will die frühkindliche Bildung mit Milliarden-Investitionen stärken. Vorgesehen sind etwa einheitliche Sprachtests mit vier Jahren. 02.09.2026 | 0:20 min

Alle Kinder in Deutschland sollen künftig im Alter von vier Jahren nach einheitlichen Standards auf Sprache und Entwicklung getestet werden. Bei Bedarf sollen die Jungen und Mädchen besonders gefördert werden, damit der Start in die Grundschule besser klappt. Das steckt im Entwurf des neuen Kita-Gesetzes, den das Bundeskabinett gebilligt hat und der nun zur Beratung in den Bundestag geht. Ab 2027 soll es schrittweise in Kraft treten und ab 2029 voll greifen.

Ziel sei mehr Bildungsgerechtigkeit, sagte Familienministerin Karin Prien (CDU). "Der Bildungs- und Lebensweg von Kindern, von jungen Menschen hängt immer noch viel zu stark davon ab, woher ein Kind kommt, aus welcher Familie es stammt, wie der Bildungsstand der Eltern ist und zu wenig davon, wie Talente und Fähigkeiten bei den Kindern selbst sind", sagte sie.

Die Schere öffne sich sehr früh und es gelinge bisher nicht, sie im Bildungssystem zu schließen. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler ließen insgesamt nach, immer mehr von ihnen erreichten keinen Abschluss. Das gefährde die Wirtschaft, aber auch die Demokratie, meinte die Ministerin.

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Drei Hauptpunkte im neuen Kita-Gesetz

Das Neue am sogenannten Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz (SCQEG) nach Priens Worten: "Erstmals schaffen wir verbindliche Qualitätsstandards auf Bundesebene für den Bereich der Kindertagesbetreuung." Und die Finanzhilfen des Bundes an die Länder seien nicht mehr kurzfristig, sondern auf acht Jahre angelegt. Der Bund gibt laut Gesetzentwurf bis 2034 insgesamt 9,25 Milliarden Euro.

Das Gesetz setzt an drei Punkten an:

Mehr Kinder in öffentliche Betreuung bringen

Möglichst früh vor allem fehlende Sprachkenntnisse dingfest machen

Etwaige Probleme durch gezielte Hilfen ausgleichen

Die Tests, bei denen neben Sprachkenntnissen auch Bewegung, emotionale Entwicklung und mathematische Fähigkeiten ermittelt werden, sollen auch Vierjährige durchlaufen, die nicht in einer Kita sind.

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Besonderes Augenmerk auf Kinder in schwierigen Lebensumständen

Alle Kitas sollen etwas mehr Geld und Zeit für die neuen Tests und die Förderung bekommen. Besonderes Augenmerk liegt aber auf Kitas mit vielen Kindern, die in schwierigen Lebensumständen aufwachsen. Je nach Größe sollen die Einrichtungen bis zu 1,5 zusätzliche Personalstellen bekommen. Diese besondere Förderung soll in mindestens zehn Prozent der Kitas in jedem Land zur Verfügung stehen.

Kriterium dafür ist, ob dort viele Kinder sind, die in finanzieller Bedürftigkeit aufwachsen, für die die Familiensprache nicht Deutsch ist oder deren sprachliche Entwicklung auffällig ist. Kitas und Schulen sollen Daten über Ergebnisse der Sprach- und Entwicklungstests miteinander teilen können.

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Quelle: dpa