Schwarz-rot erzielt Einigung bei Heizungsgesetz

Die schwarz-rote Koalition hat sich bei der Reform des Heizungsgesetzes auf eine Kostenbremse für Mieter geeinigt. Risiken sollen zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden.

Die schwarz-rote Koalition hat bei den Verhandlungen über die Details des neuen Heizungsgesetzes eine wichtige Einigung erzielt. Das erfuhren die Nachrichtenagenturen Reuters und dpa am Donnerstagmorgen.

Mieterschutz beim neuen Heizungsgesetz: Vermieter sollen Kosten mittragen

Mieter sollten vor zu hohen Kosten geschützt werden, Heizen dürfe nicht zur Kostenfalle werden, sagte Justizministerin Stefanie Hubig (SPD). Es werde für Vermieter eine Wahlfreiheit geben, wenn es um den Einbau einer neuen Heizung gehe. Bei neuen fossilen Heizungen müsse er sich dann aber an den laufenden Heizkosten beteiligen.

"Vermieter müssen dann die Hälfte der Netzentgelte, des CO2-Preises und der Kosten für biogene Kraftstoffe tragen." Das setze die richtigen Anreize. "Wer über das Heizungssystem entscheidet, trägt auch die wirtschaftlichen Folgen mit", so Hubig.

Biotreppe ab 2029: Was sich für Öl- und Gasheizungen ändern soll

Der Mieterschutz ist ein heikler Punkt der Novelle des Heizungsgesetzes. Wenn in bestehenden Wohngebäuden eine Öl- oder Gasheizung ausgetauscht wird, soll ab Anfang 2029 eine vierstufige "Biotreppe" gelten - dann ist eine mit der Zeit ansteigende Beimischung von Biomethan, Bioöl, biogenem Flüssiggas oder Wasserstoff vorgeschrieben. Bei den ersten drei Stufen sollen sich Mieter und Vermieter jeweils zur Hälfte die Kosten für Bio-Brennstoffe teilen. Die Regelung soll auch für bis Ende 2029 erstmals genutzte Wohngebäude gelten. Für unmodernisierte Gebäude soll noch eine Härtefallklausel ausgearbeitet werden.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sprach vom letzten Puzzlestück. Es werde im Heizungskeller keine neuen Verbote geben. Bauministerin Verena Hubertz (SPD) betonte, es sei ein wichtiger Knoten gelöst worden. "Entscheidend ist für mich, dass Klimaschutz und Bezahlbarkeit zusammengebracht werden."

Gebäudemodernisierungsgesetz

Nach Angaben der beteiligten Ministerien laufen jetzt die abschließenden Gespräche zum Gebäudemodernisierungsgesetz. Ende Februar hatten Union und SPD Eckpunkte für die Novelle vorgestellt. Eigentlich sollte ein in der Regierung abgestimmter Gesetzentwurf schon bis Ostern - also Anfang April - im Kabinett beschlossen werden und im Juli in Kraft treten. Das dürfte nicht mehr gelingen. Denn ein wichtiger Teil der Novelle ist es, die umstrittene Vorgabe zu streichen, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.

Das Kabinett hatte am Mittwoch beschlossen, als Übergangslösung den für Juli 2026 festgelegten Start der Vorgabe um vier Monate auf den November zu verschieben. Das gibt der Koalition mehr Zeit, das Gesetz grundlegender zu überarbeiten. Kritiker monieren, dass die Novelle den Klimaschutz aufweiche.

Den früheren Eckpunkten zufolge soll die Beimischungsquote CO2-neutraler Brennstoffe ab 2029 zunächst bei mindestens zehn Prozent liegen. Es ist aber noch unklar, ob ausreichend geeignete Gase zur Verfügung stehen werden. Ist dies nicht der Fall, könnten hohe Kosten auf Mieter zukommen, so die Befürchtung vieler Experten.