Beamte in gesetzlicher Krankenkasse? Wirtschaftsweiser dafür

Krankenversicherung:Wirtschaftsweiser fordert: Beamte in gesetzliche Kasse
Der Wirtschaftsweise Truger will Beamte in die gesetzliche Krankenversicherung einbeziehen. Er warnt vor einem wachsenden Klassensystem durch Privilegien im Staatsdienst.
Der Wirtschaftsweise Achim Truger spricht sich für die Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) aus. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er:
Beamte sind in der Regel nicht gesetzlich, sondern privat krankenversichert.
Ökonom: Braucht es so viele Beamte?
Truger stellte zudem infrage, "ob es überhaupt so viele Beamte braucht". "Lehrer und Universitätsprofessoren wie ich müssten beispielsweise nicht zwingend verbeamtet werden", so Truger.
"Das wäre langfristig ein guter Weg, Staatsdiener stärker in die Solidargemeinschaft einzubinden, sonst hat man irgendwann eine Art Klassensystem", sagte der Wirtschaftsweise.
Truger sieht unfaire Verteilung der Kosten im Gesundheitssystem
Der Wirtschaftswissenschaftler kritisierte zudem eine unfaire Verteilung der Kosten im Gesundheitssystem zulasten der Beitragszahler. "Dass es den Beamten zum Teil so gut geht, hängt auch damit zusammen, dass man das Leben der anderen über die Jahre verschlechtert hat. Etwa indem der Beitragszahler für den Großteil der Kosten der Gesundheitsversorgung von Bürgergeldempfängern aufkommen muss." Truger fügte hinzu:
Truger ist Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, den sogenannten Wirtschaftsweisen. Das Gremium beurteilt für die Bundesregierung die konjunkturelle Lage.
Zwei Millionen Beamte in Deutschland
Die gesetzlichen Kassen - und damit die Versicherten - bezahlen aktuell einen Großteil der Versicherungskosten der Bürgergeld- beziehungsweise Grundsicherungs-Beziehenden. Das heißt, dass Privatversicherte nicht zur Finanzierung beitragen.
Aktuell gibt es fast zwei Millionen Beamtinnen und Beamte in Deutschland. Sie können zu Beginn ihrer Laufbahn wählen, ob sie in der gesetzlichen oder der privaten Krankenversicherung versichert sein wollen. Aufgrund finanzieller Vorteile sind rund 93 Prozent aller Beamtinnen und Beamten privat krankenversichert.
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