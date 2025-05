Wie wird es laufen zwischen dem aktuell gefragtesten Sauerländer, Friedrich Merz , und dem mächtigsten Mann der Welt, Donald Trump ? Anruf in Brilon bei Eckhard Lohmann, 66, der Merz aus Kindertagen kennt. "Ist gerade etwas stressig", sagt der. Auf seinem Hof gebe es Nachwuchs. Ein Fohlen sei soeben geboren worden. "Es heißt Leo", also wie der frisch gebackene Papst . Und eine weitere Geburt stehe noch an. Vorschlag: wie wäre es mit dem Namen Donald? "Sicher nicht", gibt Lohmann zurück.

Lohmann: "Friedrichs Stärke ist die Kommunikation"

Hier in der Heimat schätzen sie Merz, haben ihn mit großer Mehrheit gewählt und sind stolz, dass einer von ihnen im Kanzleramt sitzt. Sie loben ihn für Eigenschaften, die anderen Deutschen vielleicht bislang verborgen blieben. "Friedrichs Stärke ist die Kommunikation", sagt Lohmann. "Und Kommunikation heißt erstmal Zuhören." So stellt er sich auch das Telefonat mit Trump vor - nach Sauerländer Art:

Folgt man diesem Gedanken könnte der Trump'sche Redeanteil hoch gewesen sein. Aber das dürfe man nicht falsch deuten: "Der Sauerländer biedert sich nicht an. Er redet nicht drumherum." Und so habe Merz sicher "blitzschnelle und direkte Antworten" parat - und "keine Angst, sie zu äußern".

Mögliches Treffen von Merz und Trump: Körperlich auf Augenhöhe

Lohmann, das muss man wissen, ist CDU-Mitglied - wenngleich mit Merz nicht immer und in allen Fragen einig. Er kennt ihn noch aus Zeiten, als beide klein waren. Heute ragt der Kanzler an die zwei Meter heran. Auch das sei ein Faktor: "Körpergröße ist ein Vorteil, auch wenn er da nichts für kann." Spielt das am Telefon keine Rolle, dann ja vielleicht bei einer persönlichen Begegnung. Trump - kaum kleiner, wenn das keine "fake news" sind - träfe einen Kanzler auf Augenhöhe.

Es gibt wohl gegenseitige Einladungen. Wenn Trump den Weg zu Merz machte, könnte neben Berlin auch das Sauerland einen Abstecher wert sein. Noch ein Anruf in der Merz'schen Heimat. Diesmal bei Christian Dresel, Unternehmer in Arnsberg. "Ja, der Trump würde schon ein Bier bekommen. Aber er würde nicht mehr gefeiert werden als ein anderer Gast. Und dann würde der Sauerländer weitermachen wie bisher."

Unternehmer aus Arnsberg: Trump braucht Partner

Das mit dem Bier ist nicht zu unterschätzen, gestandene Sauerländer leben nach dem Motto: "An der Theke sind alle gleich". Am CDU-Stammtisch wird erzählt, wie umgänglich Friedrich Merz mit einem Glas Bier in der Hand beim Schützenfest sei. So lassen sich laut Dresel dann auch die diplomatischen Perspektiven auf diese Formel münzen: "Als Sauerländer trinkt Merz mit Trump ein Bier. Als Wirtschaftsmanager (der Merz ja mal war) trinkt er professionell auch ein zweites. Aber wenn Grenzen überschritten werden, dann trinkt der Sauerländer nie mehr ein Bier mit dir."